Natura Sterna reclama mesures per evitar electrocucions de ducs

El Grup de Natura Sterna denuncia el risc que representen algunes de les torres de cablejat elèctric per al duc, una au rapinyaire imponent present a la comarca i l'hàbitat de la qual és objecte de protecció per part de la Unió Europea i de les normatives espanyoles i catalanes. El Servidor d'Informació Ornitològica de Catalunya, depenent de la Generalitat, exposa que el seu estat de conservació a Catalunya és proper a l'amenaça. I l'entitat lamenta que, malgrat que hi ha un protocol establert d'actuació amb els Agents Rurals i Endesa, la companyia no ha fet cap intervenció a les torres on els darrers anys s'han electrocutat ducs per prevenir-ho. El president de l'entitat conservacionista, Jaume Ramot, ha explicat que aquest dimarts van trobar a Albons el darrer cas d'un exemplar de duc que va quedar ferit per culpa del cablejat elèctric. La pèrdua de massa muscular que va patir arran de l'accident va provocar que els veterinaris del Centre de Fauna dels Aiguamolls de l'Empordà el sacrifiquessin. Fonts d'Endesa van comentar divendres que havien rebut el comunicat dels Agents Rurals aquest mateix dia, de manera que els tècnics de la companyia es desplaçaran a aquest punt i hi instal·laran fundes aïllants per evitar més electrocucions de ducs, o altres ocells.

Un dels projectes del Grup de Natura Sterna –entitat molt activa que, per exemple, va ser la que va alertar d'una perforació il·legal del talús de Sa Conca– és el seguiment de la població del duc al Baix Empordà: va començar centrat a la Vall d'Aro però ara ha estès l'àmbit de control en col·laboració amb el Parc del Montgrí, les Medes i el Baix Ter i el Consorci de les Gavarres. En 17 anys, ha detectat 21 territoris ocupats per aquesta au i han anellat 97 polls.

Ramot ha explicat que al Baix Empordà l'alta mortalitat de ducs es deu a l'atropellament de cotxes a les carreteres –les autovies C-65 i la C-31– i al cablejat elèctric. Sobre l'impacte de les carreteres, Jaume Ramot ha comentat que la Generalitat farà un estudi perquè en dos punts concrets d'aquestes carreteres s'hi posin obstacles per evitar més atropellaments de ducs. Però lamenta que no passa el mateix amb Endesa: en els darrers cinc anys han detectat set torres elèctriques que han provocat la mort de ducs –a Castell i Platja d'Aro, Palamós, Santa Cristina d'Aro i aquesta darrera d'Albons– i, malgrat això, afirma que Endesa no hi ha fet cap intervenció per corregir-ho.

Les fonts d'Endesa van comentar divendres que les noves línies es fan amb mesures de prevenció per a les aus i que, a les existents, s'hi van incorporant aquests elements, alhora que segueixen el protocol establert quan els alerten els Agents Rurals, com faran en el cas d'Albons. En el moment de la consulta feta per aquest diari a Endesa, les fonts consultades desconeixien els casos d'electrocució anteriors al d'Albons citats pel Grup de Natura Sterna.