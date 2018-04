L'Ajuntament de Palamós retira la taxa per censar els gossos al municipi

L'Ajuntament de Palamós ha aprovat la retirada de la taxa que cobrava per censar un gos al municipi, la qual pujava 22,86 euros. Bé, segons ha concretat el regidor de Medi Ambient, Xavier Lloveras, la taxa serà vigent fins d'aquí dues o tres setmanes, quan es preveu que entri en vigor la seva eliminació. Fins aleshores, qui vulgui censar el gos haurà de pagar-la. L'altra opció per als amos de gossos, si es vol estalviar aquest import, és esperar que ja sigui oficial la derogació de la taxa, que s'anomena «pels serveis de vigilància, control i higiene de gossos».

Lloveras ha afegit que l'eliminació de la taxa del cens no té efectes retroactius, de manera que aquells amos de gossos que hagin abonat la taxa aquest any no se'ls tornaran els diners. La revocació de la taxa, que es pagava un cop i ja està –és independent de la llicència per tinença de gossos perillosos, que es manté–, es va aprovar en el ple d'aquest mes d'abril, celebrat el dia 10, i actualment es troba en termini d'exposició pública de 30 dies perquè qui consideri hi presenti al·legacions.

La decisió d'eliminar aquesta taxa de cens dels gossos és per incentivar que més amos registrin la seva mascota a l'Ajuntament. Segons el regidor Xavier Lloveras, el registre municipal de gossos de Palamós arriba a la xifra de 490, però la xifra efectiva és d'uns 450, molt per sota dels que hi ha realment a la vila. El regidor de Medi Ambient ha manifestat que tenen constància que hi ha molts casos de gossos que porten el xip que els col·loquen els veterinaris, però que després no són censats a Palamós. Amb la gratuïtat de la inscripció en el cens, Lloveras i la resta de l'Ajuntament confien que el nombre de gossos censats s'incrementi. I recorda que és un tràmit obligatori per als amos.

Quan se censen els gossos, els amos reben una medalla amb un número de registre a través del qual la Policia Local pot localitzar el propietari en el cas que es perdi. Lloveras ha afegit que el xip que els veterinaris col·loquen en els gossos també permet localitzar l'amo del gos amb un lector que té la Policia Local, però que no sempre és efectiu perquè a vegades no es troba aquest sistema.