Multa de fins a 300 euros per pintar «Viva España»

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro va publicar ahir a través del seu compte a una xarxa social la imatge d'un individu que la matinada de dijous passat va pintar dues vegades «Viva España» a la rotonda del Politur, a Platja d'Aro. Ho va fer com a «exemple d'infracció a les Ordenances Municipals de Civisme i Convivència», la qual té com a conseqüència una multa de fins a 300 euros, si és identificat. El cos reclamava «seny i civisme» en les actuacions de la gent. El regidor de la Policia Local, Miquel Chamorro, va manifestar que encara no està identificat i que, quan se sàpiga qui és, a més de la multa haurà de pagar la neteja de les pintades.

La Policia Local va recórrer a les xarxes socials per advertir de les conseqüències de les pintades i reclamar civisme, com també va recórrer a les xarxes socials l'exregidor d'ERC al municipi, David Puig, per exigir a la Policia Local «una investigació exhaustiva per identificar els responsables». El regidor de Seguretat Ciutadana és socialista, i el portaveu del PSC a l'Ajuntament, Maurici Jiménez, ja va respondre a Puig que la policia ho investigaria com d'altres accions incíviques. La regidora de Governació, Dolors Guirado (CiU), va afegir-hi que les pintades es netejarien, com també les lletres pintades de groc a les rotondes. Una discussió virtual que va comptar amb la intervenció del regidor de Ciutadans, a l'oposició, José Luís Villa, que va exposar en el compte de la Policia Local que «també és incivisme posar llacets en tots els fanals i arbres del municipi (...) i ningú diu res».