Onada de robatoris a cases de segona residència de Sant Pol

Onada de robatoris a cases de segona residència de la urbanització el Mirador de Sant Pol, al terme municipal de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís aquest dimecres a dos quarts de cinc de la tarda quan un vigilant de la zona s'ha adonat dels robatoris. Els agents han comprovat que el lladre o lladres han entrat a un total de dotze cases aparellades aprofitant que no hi havia ningú. Els assaltants han accedit a les cases traient el bombí de la porta principal o forçant les portes corredores de les terrasses. Els objectes sostrets són televisions i, també, material electrònic petit com tauletes tàctils, consoles o càmeres. Els Mossos han obert una investigació per identificar i detenir l'autor o autors.

Les cases de segona residència de la urbanització el Mirador de Sant Pol s'han convertit en l'objectiu dels lladres. Aprofitant que no hi havia ningú, han entrat a un total de dotze habitatges, tots situats a tres carrers propers a la urbanització.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís aquest dimecres a dos quarts de cinc de la tarda. Ha estat un vigilant de la zona qui s'ha adonat dels robatoris, que s'han pogut produir des del dia 22.

El lladre o lladres s'han endut televisions i altres aparells electrònics petits, com ara consoles, petits electrodomèstics, càmeres o tauletes tàctils.

Els Mossos han obert una investigació i estan recopilant proves, com ara recollint possibles empremtes o mirant si hi ha càmeres de videovigilància que hagin pogut captar els assaltants, per identificar i detenir l'autor o autors dels robatoris amb força a l'interior de domicili.