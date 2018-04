Entren a robar en una dotzena de segones residències de Sant Pol

Onada de robatoris a cases de segona residència de Sant Pol, al terme municipal de Sant Feliu de Guíxols. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís aquest dimecres a dos quarts de cinc de la tarda quan un vigilant de la zona va adonar-se dels robatoris.

Els agents van comprovar que el lladre o lladres havien entrat a un total de dotze cases aparellades aprofitant que no hi havia ningú.

Els assaltants havien accedit a les cases traient el bombí de la porta principal o forçant les portes corredores de les terrasses.

Els objectes sostrets són televisions i, també, material electrònic petit com tauletes tàctils, consoles o càmeres. Els Mossos han obert una investigació per identificar i detenir l'autor o autors. Les cases de segona residència de la urbanització el Mirador de S'Agaró s'han convertit en l'objectiu dels lladres. Aprofitant que no hi havia ningú, van entrar a un total de dotze habitatges.