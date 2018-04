El cap de Mossos a la Bisbal guanya la plaça a la policia de Palafrugell

L'inspector i cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà, David Puertas Fernández, ha guanyat el procés selectiu per ocupar la plaça d'inspector a la Policia Local de Palafrugell. David Puertas, el nom del qual ja corria per la comissaria de Palafrugell abans de la convocatòria de l'oposició, ha estat el candidat que ha obtingut una major puntuació en les proves del concurs i ha estat declarat apte en l'avaluació psicotècnica que se li va practicar dijous a la tarda. La seva incorporació no serà immediata perquè ara ha d'entregrar la documentació que es requereix al candidat guanyador perquè, un cop lliurada a l'Ajuntament, pugui ser nomenat com a cap de la Policia Local del municipi.

El concurs va tenir lloc aquest dimecres i dijous. El primer dia es van dur a terme les proves, en què David Puertas –no confondre amb el cap de la Policia Local de Castell-Platja d'Aro, el sotsinspector David Puertas Martínez– va obtenir la millor puntuació dels tres candidats –els altres dos són inspectors en dues policies locals. En el projecte de reestructuració i organització del cos, en què els candidats van haver d'exposar el marc general de la Policia Local, una ànalisi de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del cos palafrugellenc, una proposta d'implantació de projectes de millora i conclusions, Puertas va obtenir la millor puntuació amb 12,5 punts sobre 15, i un candidat va ser eliminat per no superar els 7,5 punts exigits per passar de ronda.

La prova de català no es va haver de celebrar perquè els inspectors van acreditar tenir el nivell exigit. En l'entrevista competencial, Puertas va obtenir 4,9 punts (la màxima puntuació) i, en la valoració de mèrits, 8 punts de 12 possibles. L'altre candidat va tenir 2,09 i 6,30 punts en aquestes proves, respectivament. Dijous a la tarda van fer el test psicotècnic, que va determinar que Puertas és apte per a la plaça. Un cop nomenat David Puertas, el sotsinspector Andreu Verdugo deixarà de ser el cap de la policia de Palafrugell.