Palafrugell Arrenca espectacular Flors i Violes

El festival Flors i Violes de Palafrugell va arrencar ahir a la nit amb un gran espectacle inaugural. Aigua, Ferro, Suro, un espectacle inèdit de llum, màpping i música a la Torre de Can Mario de Palafrugell creat per Xavi Bové i Onion labPosteriorment, a l'Espai Els Forns-La Brava, concert de Mishima. Fins l'1 de maig, Flors i Violes oferirà un programa amb més de 200 activitats d'oci, música, gastronomia, màgia, teatre? Aquest any el Flors i Violes creix amb noves ubicacions i amb més de cinquanta espais singulars transformats per l'ocasió.