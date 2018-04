Platja d'Aro promou l'ús del taxi entre les persones que surten de nit

Platja d'Aro va començar ahir la primera edició de la campanya Agafa el taxi: torna sa i estalvi. El seu objectiu és conscienciar de la necessitat de fer un ús responsable del vehicle privat quan se surt de nit. Durant vuit setmanes, tots els divendres i dissabtes del 27 d'abril al 17 de juny, es poden presentar dos tiquets de consumició validats dels bars i discoteques adherits a l'acció a la parada de taxis de Platja d'Aro i aconseguir un val de descompte de 10 euros en el trajecte de retorn a casa.

La campanya ha sorgit en el marc del Consell Local de Desenvolupament Econòmic i està impulsada per la regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro amb el suport i col·laboració del Gremi de Taxistes i de l'Associació d'Hoteleria, Restauració i Oci de Castell-Platja d'Aro i compta amb el reconeixement de l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, fruit del vincle que té l'acció amb el projecte Q de Festa, el segell de qualitat en l'oci nocturn que impulsa l'agència (actualment hi ha tres establiments del municipi que estan treballant per assolir-ne l'acreditació el proper mes de juny).

Per difondre la campanya s'han editat prop de 1.500 fulletons informatius, i alhora els taxis participants incorporaran un distintiu per identificar-se. Les previsions apunten a la possibilitat que es puguin fer, com a mínim, 150 viatges en el marc de l'acció. Els establiments participants són els bars musicals Assac, Blow, Els Secret, Gib's, Skull i Tam Tam; i les discoteques Bamboleo, Be Out, Inox, Malibu i Zsa-Zsa.