L'herbicida carbendazim dispara els seus valors en els pous de la Bisbal i Forallac

L'aqüífer del Daró segueix donant aigua contaminada a través dels pous de la Bisbal d'Empordà i de Forallac des que l'agost del 2016 fos detectada una concentració excessiva de dos herbicides per al consum humà –d'acord amb la legislació espanyola–, el diuró i la terbutilazina. Si bé aquests fitosanitaris es troben ara per sota del límit establert a partir del qual es determina que l'aigua no és potable –0,1 micrograms per litre–, des de fa temps el problema el representa el carbendazim, que torna a presentar els nivells d'excés de quan va ser detectat el febrer de l'any passat. En l'analítica del 12 d'abril passat, la concentració registrada va ser de 0,227 micrograms per litre, molt per sobre del màxim permès de 0,1 micrograms per litre.

Cal deixar clar que aquesta dada es pren d'una mostra d'aigua extreta directament dels pous i que no es correspon amb la que acaba sortint per les aixetes dels habitatges de la Bisbal i Forallac: gràcies al tractament al qual se sotmet l'aigua a través de filtres de carbó actiu, la que raja a les cases es troba neta de qualsevol presència d'herbicides, és a dir, és totalment potable, cosa que es pot comprovar a les analítiques que hi ha penjades al web de l'Ajuntament de la Bisbal.

L'analítica del 10 de febrer del 2017 va detectar per primer cop l'excés del carbendazim a l'aigua dels pous. Aleshores, la concentració era de 0,259 micrograms de fitosanitari per litre d'aigua. El diuró i la terbutilazina estaven per sota dels màxims regulats.

Des d'aleshores, el carbendazim va patir un descens considerable ja que a les analítiques del mes de maig la seva concentració en l'aigua de l'aqüífer s'havia reduït dràsticament: el 10 de maig de 2017, al pou de Forallac la presència era de 0,067 micrograms per litre, mentre que al Nou de Castell era de 0,033. El juny encara va baixar més, per sota dels 0,025; el juliol va remuntar als 0,072 i el novembre va baixar de nou per sota dels 0,025. L'optimisme de les dades es va trencar a l'analítica de l'1 de desembre de 2017, quan la concentració es va disparar: 0,115 micrograms de carbendazim per litre, i pujant. En l'analítica d'aquest 9 de març, el carbendazim va recuperar el valor del febrer de l'any passat: 0,259 micrograms per litre. El 12 d'abril, s'havia reduït un xic: 0,227 micrograms de fitosanitari per litre d'aigua. Aquell dia, el diuró estava a 0,048 micrograms per litre i la terbutilazina per sota de 0,025 –ambdós, a nivells acceptables per al consum.

El 28 de desembre de l'any passat, arran del rebrot del carbendazim detectat aquell mes, la regidora de Medi Ambient, Gemma Pascual, va manifestar que aquell increment podria deure's a la sequera: es redueix el nivell d'aigua i s'incrementa la concentració d'herbicides. Un raonament que podria mantenir-se ara, malgrat les darreres pluges.

Per no dependre tant d'aquests pous, l'Ajuntament de la Bisbal, i d'altres municipis invertiran en la construcció d'un segon pou a Fontanilles que ha de garantir el subministrament del cabal que hi tenen assignat. L'alcalde bisbalenc, Lluís Sais, va manifestar aquest febrer que si haguessin tingut aquest cabal podrien haver afrontat la crisi de l'aigua de forma diferent.