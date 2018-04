Mauri: «És imprescindible que els partits acordin un full de ruta»

Òmnium Cultural del Baix Empordà es va constituir ahir a la Bisbal d'Empordà. Després de més d'un any de reunions, els més de 2.000 afiliats van escollir la palafrugellenca Neus Colomer com a presidenta de la junta comarcal. El creixement de l'entitat l'últim any al Baix Empordà ha estat semblant al que ha registrat a nivell nacional. En concret, en només dotze mesos han passat de 890 inscrits a més de 2.000.

Es va dur a terme en un acte al Teatre Mundial, que va comptar amb la presència del vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, que va debatre amb l'exconsellera socialista Montserrat Tura. L'acte es va tancar amb les actuacions dels músics bisbalencs Pau Blanc i Jordi Gasull. Mauri va assegurar que «és imprescindible que els partits republicans acordin un full de ruta compartit que s'edifiqui sobre els valors de la República». També va insistir que la repressió del govern espanyol vulnera els drets de tots els ciutadans i que «estem davant una ofensiva judicial que no es limita a la qüestió catalana sinó que també reprimeix tots aquells que qüestionen l'estat i el govern del PP».