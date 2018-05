La CUP de Palamós presenta al·legacions al sector industrial de la Pietat

La Candidatura d'Unitat Popular de Sant Joan-Palamós ha presentat al·legacions a l'Avanç de la modificació número 12 del POUM de Palamós, consistent en la delimitació del Sector Industrial en el Paratge de la Pietat. Aquesta tramitació refà el polígon que preveia el planejament urbanístic municipal del 2008, ja que una sentència va anul·lar la previsió del desenvolupament industrial que hi havia.

L'al·legació segueix la línia del que la CUP està reclamant des del coneixement de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: que no s'implanti cap nou polígon industrial al territori ja que considera que «la Costa Brava no necessita més agressions urbanístiques innecessàries».

«La reducció de zona verda respecte al POUM vigent, el no compliment de les directrius del paisatge i mancances importants en el document ambiental estratègic» són alguns dels punts que la CUP al·lega.

La CUP afirma que hi ha una gran quantitat d'espai industrial buit a disposició dels empresaris locals en el territori. Això fa, segons els cupaires, que no hi hagi pèrdues de llocs de treball si no es construís aquest polígon, un argument que havia aportat el batlle, Lluís Puig, per defensar el seu desenvolupament.

Joan Bohigas, regidor de la CUP Sant Joan-Palamós, afirma que «és una llàstima que el 2018 encara continuem amb el model d'especulació i de negoci amb la terra d'èpoques passades; així com la manca d'informació dels governants cap a la ciutadania del que es vol fer, ja que l'alcalde Lluís Puig, a dia d'avui, encara no ha informat a la població de la quantitat d'espais industrials disponibles en el nostre territori».

Respecte del polígon proposat a la Pietat el 2008, hi ha una disminució notable d'afectació, passant de 45 hectàrees a 25. Dins d'aquest sector de 246.178 metres quadrats, les parcel·les edificables podran ocupar una extensió de 140.321 metres quadrats, dels quals una tercera part ja estan ocupats actualment per la fàbrica Hutchinson, van detallar el passat febrer fonts municipals.

El regidor d'Urbanisme Jordi Pallí (CiU), havia defensat la necessitat que té Palamós de disposar de sòl industrial perquè empresaris de la vila n'estan pendents per traslladar-hi les instal·lacions que actualment tenen en el nucli urbà.