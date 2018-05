Famílies de l'escola La Vila no hi duran els fills per reclamar la jornada contínua

Un grup de famílies de l'escola La Vila de Palamós ha creat una plataforma per sumar esforços i posar de manifest el descontentament que hi ha al centre escolar perquè no poden participar al pla pilot de jornada escolar continuada que realitza el Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

Ahir, la Plataforma Contínua va anunciar que hi ha convocades tres tardes de vaga aquesta setmana –dimecres, dijous i divendres– al centre, és a dir, que no portaran els fills a l'escola en horari de tarda amb l'objectiu de fer visible aquest descontentament per l'horari escolar que tenen els seus fills. Divendres faran una concentració.

Segons aquesta plataforma, les famílies de l'escola La Vila s'han pronunciat reiteradament i en gran nombre a favor que s'hi apliqui la jornada continuada. La resposta del Departament ha estat negativa perquè el centre escolar palamosí no ha estat inclòs en el pla pilot que acaba l'any que ve, quan s'obrirà un nou escenari.

Aquesta Plataforma Contínua afegeix que des dels diversos sectors de l'escola La Vila fa anys que es treballa per aconseguir aquesta jornada continuada. A més d'unir esforços perquè Ensenyament els atorgui aquest horari, la Plataforma Contínua també diu que vol «ajudar l'escola a fer pressió davant de l'administració».