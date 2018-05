Begur destina una línia d'ajudes a comerços que obrin almenys nou mesos a l'any

L'Ajuntament de Begur impulsa, seguint el pla d'estudi de qualitat urbana, una línia de subvencions per a la millora i modernització de l'estructura dels establiments comercials de Begur. Per sufragar la convocatòria, s'ha creat una partida econòmica en el pressupost d'aquest any de 10.000 euros. Aquest ajut s'afegeix al que ja s'ha donat aquest any a terrasses de bars i restaurants del nucli antic de Begur.

Les bases de les subvencions, elaborades per l'àrea de Promoció Econòmica, regulen la convocatòria de les concessions en règim de concurrència competitiva.

«El nostre objectiu, com acabem de fer amb les terrasses, no és altre que ajudar els establiments en la millora de la imatge», ha recordat el regidor de l'àrea, Eugeni Pibernat.

En els ajuts a les terrasses, Pibernat ha assenyalat que recentment s'han donat els tres primers per valor de 10.308,15 euros. Però, al mateix temps, es busca que els comerços no obrin només durant la temporada estival. «Per tal d'incentivar els comerços a obrir un major nombre de dies a l'any, i d'aquesta manera ajudar a desestacionalitzar la temporada turística, podran optar a aquests ajuts només els establiments que obrin un mínim de nou mesos a l'any», ha exposat el regidor.