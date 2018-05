Santa Cristina d'Aro estrena una nova visita teatralitzada a l'església

Unes 30 persones van participar ahir al migdia en la primera visita guiada a l'església de Santa Cristina d'Aro i el seu entorn, amb pujada inclosa al campanar per veure la Vall d'Aro. La visita, que va durar una hora i és la gran novetat de les rutes programades per aquest any, va ser molt divertida gràcies al guia, que representava ser el campaner de l'església.

La visita va tenir el punt de trobada davant la façana principal de l'edifici eclesiàstic. Els assistents a la visita van poder veurer els jardins per, seguidament, entrar a dins, amb aturades davant el retaule, l'altar, el cor, les golfes i, finalment, el campanar. La visita teatralitzada, que va acabar amb una degustació de moscatell, es tornarà a repetir els dies 22 de juliol i 12 d'agost.

La nova visita teatralitzada complementa les diverses visites guiades, teatralitzades i tallers que organitzen durant tot l'any les àrees de Cultura i Patrimoni i l'Oficina de Turisme per descobrir el patrimoni cultural i natural del municipi. A part de la ruta novedosa patrimonial La Vall d'Aro des del campanar, no es poden oblidar les dedicades al món megalític, destacant la Cova d'en Daina; o a l'escriptora Mercè Rodoreda; com tampoc les de senderisme per diversos indrets del municipi, des de Solius a Pedralta i de Salenys a l'Ardenya. A més, hi ha dues sortides amb bicicleta tot terreny.