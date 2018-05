Cremen dos cotxes i part d'una furgoneta a Palafrugell.

L'incendi s'ha produït pels volts de dos quarts de tres de la matinada a la plaça d'Anna Frank.

Els Bombers han rebut l'avís que cremaven dos turismes: un Renault Clio i un Peugeot 307.

Ràpidament hi han arribat i han apagat les flames que finalment també han afectat una furgoneta Ford Trànsit, que s'ha cremat de la zona del davant on hi ha el motor i la cabina.