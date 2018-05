Jornada de neteja de les platges i fons marí de Sant Antoni

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni organitza demà al matí una jornada de voluntariat per la neteja de platges i del fons marí del municipi. La jornada té com a objectiu netejar la platja de Torre Valentina i les cales de Calonge i Sant Antoni, tant de la sorra com també del fons marí. Per la neteja de la sorra els voluntaris es trobaran a la caseta de socorrisme de Torre Valentina a les deu del matí, i des de l'organització es facilitarà guants i bosses. Per la neteja del fons marí el punt de trobada serà el local de Dive Center situat al Port Marina de Palamós a les 9.30 hores.