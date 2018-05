Torroella de Montgrí obté el convent de les Clarisses a través d'una permuta

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí amplia el seu fons patrimonial i d'equipaments amb l'adquisició per permuta del Convent de Nostra Senyora de la Divina Providència, propietat de les germanes l'Orde Contemplativa de Religioses Clarisses. Amb aquesta operació, l'Ajuntament garantirà l'ús públic d'un bé patrimonial estretament vinculat a la història del municipi, que resta en desús des que les darreres germanes de la comunitat en van marxar el 18 d'octubre de 2015, per integrar-se al convent que l'orde té a Reus.

Es tracta d'una gran finca de mitjan segle XIX, de pràcticament 2.000 metres quadrats de superfície, emplaçada entre els carrers dels Dolors, de la Farigola i del pintor Gimeno, al cor del nucli antic de la vila.

El conjunt està format per dues edificacions independents: l'església i les dependències del convent, de 1.300 metres quadrats, i una nau (amb façana al carrer Pintor Gimeno) de 312 metres quadrats, utilitzada com a magatzem. Aquests volums s'articulen al voltant de dos grans patis interiors d'uns 300 i 700 metres quadrats, respectivament. Actualment, la nau del carrer Pintor Gimeno s'utilitza com a magatzem de Càritas, i una petita part de les dependències les utilitza la Parròquia per a la catequesi.

L'Ajuntament passarà a ser-ne el propietari a canvi de la permuta de quatre solars urbanitzables situats al carrer Torreilles, de la urbanització mas Moreu. El convent té una valoració econòmica molt més elevada que els solars municipals, però el Monestir de Santa Clara de Reus renuncia expressament, segons es recull en el conveni, «al desequilibri existent entre les prestacions acordades, amb la voluntat i determinació d'afavorir l'interès general dels veïns i veïnes de Torroella de Montgrí, que tan bé van acollir la comunitat des de la fundació del convent».

L'operació s'ha pogut concretar després que l'orde comuniqués a l'Ajuntament, ara fa més d'un any, el seu interès a donar alguna sortida o a desvincular-se de la titularitat del convent, conjunt que està qualificat com a equipament i que, per tant, té uns usos limitats des del punt de vista urbanístic.

A partir d'aquí es van iniciar contactes que s'han concretat amb la permuta i el traspàs de la propietat de l'immoble, que passarà a ser equipament de titularitat pública. Pel que fa a la capella, es mantindrà la seva qualificació com a equipament religiós i cultural. L'Ajuntament encarregarà un estudi dels seus possibles usos, que poden ser molt diversos i polivalents ateses les característiques i les dimensions de l'immoble.



Les Clarisses, arriben el 1858

Les Clarisses van arribar a Torroella el 4 de setembre de 1858. Fins a la seva marxa, van ser una comunitat ben arrelada a la vida local, atès que combinava la clausura amb l'ensenyament.

Les monges de la Providència es dedicaren a acollir les nenes de famílies pobres que vagaven pels carrers mentre les mares treballaven. L'escola començà a funcionar l'any 1858, coincidint amb la data d'inauguració del convent. Va ser un any després de la promulgació de la llei Moyano, en què es va declarar obligatori l'ensenyament per a tots els infants, nens i nenes, d'entre sis i nou anys. Les nenes, fins aleshores, no tenien reconegut aquest dret.