L'alcalde de Palafrugell repetirà de cap de llista d'ERC a les municipals del 2019

Esquerra Republicana de Palafrugell ha escollit Josep Piferrer com a candidat amb vista a les eleccions municipals que se celebraran el mes de maig del proper any 2019. L´assemblea local va celebrar-se aquest dijous i Piferrer va ser escollit per unanimitat. El cap de llista republicà ja va ­encapçalar la llista d'Esquerra el 2015, quan va aconseguir set regidors i, des del maig del 2017, és l'alcalde del municipi, després que prosperés la moció de censura que va promoure amb els quatre regidors del PDeCAT que formen part del grup municipal de CiU.

El candidat republicà va explicar a l´assemblea que, durant aquest any de govern, «hem demostrat que un altre Palafrugell és possible, posant les persones com a prioritat». «Estem treballant per un Palafrugell amb futur, aportant el nostre granet de sorra a la construcció de Catalunya des dels pobles», va afegir el ja alcaldable republicà.

Nascut a Palafrugell el 1958, Josep Piferrer ha estat director de l'escola Torres Jonama durant 16 anys i, entre d´altres, és formador de l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE) i del departament d'Ensenyament de la Generalitat. Militant d'ERC des de fa 20 anys, va ser un dels impulsors de la Revista de Palafrugell, i actualment col·labora en el projecte Palafrugell, ciutat educadora.