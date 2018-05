Els pares de l'escola de Verges denuncien deteriorament i manca d'espais al centre

L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'Institut Escola Francesc Cambó i Batlle, de Verges, denuncia el deteriorament de l'edifici d'educació Infantil i Primària, la manca d'aules d'especialitats i d'espai en general que obliga a utilitzar els passadissos, la precarietat i la insuficiència dels lavabos i els 700 metres que separen l'escola dels barracons de l'institut, situats a l'altra banda d'una carretera molt transitada.

L'Ajuntament, que té a punt el solar per construir un edifici nou quan el Departament d'Ensenyament el pressuposti, dona suport a les reivindicacions de les famílies i a la seva organització en una comissió que vol implicar els consistoris dels altres municipis que escolaritzen infants a Verges. Perquè, tal com remarquen l'alcalde i l'AFA, l'alumnat d'aquest poble només representa el 30% del total. L'Ajuntament vergelità hi aporta 80.000 euros anuals –la resta de consistoris sol contribuir-hi amb material però no amb diners–, ha cedit espais municipals i ha cobert el cost de diverses actuacions, juntament amb les famílies; com una inversió de 7.000 euros per canviar el sostre i millorar l'acústica del menjador escolar.

Un 20% més d'alumnes en 3 anys

En nom de l'AFA, Irene Antolín va assegurar que «la situació de l'espai és molt greu» i, per explicar-ho, va recordar que «inicialment era una escola d'una línia, que només atenia Primària en un edifici de l'Ajuntament que el 2019 farà 50 anys»; mentre que ara té dues línies en gairebé tots els cursos.

El 2010 es va convertir en un institut escola, que va encaixar la Secundària en una sèrie de barracons instal·lats en un altre sector del poble. Antolín va explicar que la massificació dels instituts de Torroella de Montgrí, l'Escala i la Bisbal han fet que «molta gent busqui Verges», on els municipis de la seva àrea d'influència tenen servei de menjador i transport gratuïts. Com a dada significativa, la portaveu de l'AFA va subratllar que, en els últims 3 anys, l'escola Francesc Cambó ha registrat un augment d'alumnes del 20%; al qual s'hi afegeix una considerable matrícula viva –és a dir, alumnat nou que arriba durant el curs.

Tot plegat fa que l'escola d'Infantil i Primària no tingui aula d'informàtica, ni sala de música, ni biblioteca, ni una sala de mestres prou gran; que l'alumnat de sisè faci classe en un espai cedit per l'Ajuntament a fora de l'edifici escolar, al qual s'accedeix per unes escales acabades fa prop d'un mes –fins llavors, calia sortir al carrer–; que tinguin pista esportiva però no gimnàs, pel que quan plou s'han de desplaçar fins al pavelló municipal i creuar la carretera; o que «els passadissos estiguin atapeïts de llibres, capses, material... i es converteixin en espais per atendre nens», va descriure la integrant de l'AFA.

El Departament d'Ensenyament, que s'ha reunit diverses vegades amb els afectats i aviat ho tornarà a fer amb l'Ajuntament i el Consell comarcal del Baix Empordà, només garanteix que entre finals de 2018 i principis de 2019 comunicarà l'encàrrec del projecte per construir el nou institut escola, per al qual no hi ha data. Per Antolín, a l'última reunió d'Ensenyament amb la direcció del centre –que ha declinat fer declaracions– i l'AFA «va quedar clar que la situació és insostenible». Per a les famílies, la consideració d'obra prioritària però sense cap compromís de data és insuficient, així que emprendran mobilitzacion per visibilitzar el problema i, per exemple, organitzaran una jornada reivindicativa el 2 de juny.

L'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, va explicar que l'Ajuntament està en contacte permanent amb Ensenyament des de fa dos anys i, ara, celebra la iniciativa dels pares, als quals va assegurar que «mentre no hi hagi un institut escola nou, seguirem pressionant perquè les instal·lacions estiguin el millor possible». «Demanem que se'ns posi com a centre d'urgència immediata», va incidir. «És una llàstima –va dir– perquè el centre funciona molt bé, però les instal·lacions són indignes i tenen sort que la professionalitat dels docents fa que no es vegi».

«Molt arriscat donar cap data»

El director territorial d'Ensenyament, Josep Polanco, va admetre que la separació dels edificis de Primària i Secundària «dificulta la coordinació d'activitats» però va trobar «molt arriscat donar cap data» per a l'obra, tot apuntant que falten «uns quants anys». El que sí que es farà a l'estiu serà remodelar els lavabos i Polanco va assegurar que «fins que no tinguin un edifici que pugui acollir totes les instal·lacions s'hi continuaran fent coses». També va destacar que, des del 2006, s'han invertit 210.000 euros en manteniment i que els mòduls en van costar més de 240.000.