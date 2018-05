Policies i Interior qüestionen que els agents de Sant Feliu puguin tenir armes llargues

L'arribada de les quatre escopetes a la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols està en dubte. Malgrat que el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Vilà, va afirmar aquest divendres que, si bé es tracta d'una tramitació «farragosa» perquè no és un fet habitual que un cos municipal compri armes llargues, «la Policia Local en pot tenir» ; caps de policies locals, fonts sindicals i del Departament d'Interior de la Generalitat s'han pronunciat en el sentit contrari perquè, abans, s'hauria de canviar el Reglament d'armament de les policies locals de Catalunya de l'any 1996, que estableix que l'arma reglamentària de tots els agents de policia local de Catalunya és «curta».

De fet, no creu que arribin ni el cap de la Policia Local de Sant Feliu, l'inspector Josep Miñarro, que s'ha desmarcat de la compra d'aquestes armes llargues quan col·legues de professió l'han interpel·lat per aquest assumpte, ja que els sorprenia que ell hagués demanat quatre escopetes que el Reglament que regula les armes de les policies locals no els permet tenir. En aquest sentit, Miñarro deixa clar que la iniciativa de la compra no sorgeix de la Policia Local, sinó del consistori.

L'adquisició de les quatre escopetes es va fer pública el 5 d'abril passat en la celebració de la festivitat del cos policial ganxó. L'alcalde, Carles Motas, va explicar a aquest diari que les quatre escopetes havien tingut un cost de 7.214,43 euros, que són de la marca Fabarm i que l'amenaça del terrorisme gihadista havia estat una raó de pes perquè la Policia Local disposés de les seves primeres armes llargues.

Dies després de la publicació de la notícia, un agent d'una Policia Local de la comarca va posar-se en contacte amb aquest diari per manifestar que el cos de Sant Feliu de Guíxols no podrà disposar d'aquestes armes perquè la normativa catalana no ho permet. Els mateixos dubtes ha expressat el sindicat CSIF, amb forta implantació en cossos de Policia Local, per exemple en el de Sant Feliu de Guíxols o de Palafrugell. Fonts del sindicat han precisat que cap cos de seguretat municipal de Catalunya té armes llargues.

Consultat aquest divendres, el regidor de Seguretat Ciutadana guixolenc va reconèixer que «no és una adquisició habitual» però que la Policia Local pot tenir armes llargues que han de permetre, per exemple, participar en operatius per segellar la ciutat en casos que sigui necessari. Jordi Vilà va manifestar que les escopetes encara no han arribat però que s'està fent la tramitació necessària perquè acabin a la comissaria de Sant Feliu. S0bre la demora a arribar, el regidor va recordar que 12 pistoles van tardar vuit mesos a estar en mans de la Policia Local. I va afegir que la Guàrdia Civil, que és qui ha d'atorgar l'autorització de les armes llargues, no havia fet cap informe negatiu.

No obstant això, dos caps de policies locals del Baix Empordà amb qui ha contactat aquest diari han negat que la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, o de qualsevol altre municipi català, pugui portar armes llargues. Els dos caps policials han coincidit que l'única manera que hi ha perquè els cossos d'agents municipals puguin dur armes llargues és que es modifiqui el citat reglament d'armes de les policies locals de Catalunya.

Precisament, la modificació d'aquesta normativa per autoritzar que les policies locals també puguin portar armes llargues és una petició que fa temps que l'Associació de Caps i Comandaments de Policia Local ha demanat a la Generalitat. Tant els caps com els sindicats posen de manifest que les pistoles són ineficaces en cas d'un atemptat terrorista amb subfusells o kalàixnikovs, i recorden que el nivell d'alerta actual antiterrorista és de 4 sobre 5 i que les policies locals cada cop han de participar en més controls de carreteres i, per tant, estan més exposats a haver de fer front a una amenaça terrorista.

Retornar-les o esperar

Retornant a les escopetes de Sant Feliu, una font del Departament d'Interior que no vol ser identificada, igual que els dos caps de policia, ha explicat que es va assabentar per aquest diari que l'Ajuntament comprava quatre escopetes, tot i que «les policies locals no poden portar armes llargues». Si no arriben, com apunten policies i des d'Interior, l'Ajuntament pot deixar-les dipositades a la Guàrdia Civil fins que es canviï el reglament de Catalunya o retornar-les a l'armeria on les va comprar.