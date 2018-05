La vaga per la jornada continuada a l'escola La Vila té el 45% de seguiment

Concentració que es va fer divendres per tancar la crida de no portar els nens a l´escola durant tres tardes.

La crida de la Plataforma per la Contínua a l'escola La Vila de Palamós perquè els pares no portessin els alumnes al centre durant tres tardes d'aquesta setmana ha tingut una mitjana de seguiment d'un 45% dels 443 escolars que té. Aquesta vaga d'assistència al col-legi va tancar-se divendres a la tarda amb una concentració i la lectura d'un manifest de protesta en què es van anunciar més mobilitzacions de cares al proper curs amb la voluntat de sumar-hi més centres per reclamar l'aplicació de la jornada continuada als col·legis on es demani.

En aquest manifest, la Plataforma per la Contínua exposava que «després de deu anys de consens entre famílies i escola respecte d'aquest tema –les enquestes que fa el centre a principi de curs s'apropen al 90% de famílies favorables a la jornada continuada–, encara ara s'espera autorització per part de l'administració. Creiem que és una injustícia, ja que els anys passen i el temps de totes les persones implicades és un bé molt valuós».

La Plataforma considera que la jornada continuada és beneficiosa en tots els aspectes per als alumnes, milloraria la conciliació familiar i és un pas més per afrontar la reforma horària. No obstant això, com exposava el manifest, «a Catalunya costa molt d'implantar tot i la voluntat majoritària dels centres». L'any que ve acaba el pla pilot català i, davant la incertesa de què passarà amb la situació política de Catalunya, la Plataforma creu determinant que les famílies es mobilitzin per fer «valdre la seva veu enfront d'altres interessos econòmics o polítics».