Denuncien l'abocament incívic de deixalles a Verges

Com es fa una vegada cada mes a Verges, dijous passat un camió va recollir porta a porta, els mobles i altres deixalles que els veïns no volen i que s'estalvien així, de portar a la deixalleria de la Bisbal. Tot i aquesta mesura implantada pel govern local, aquell mateix cap de setmana, alguns contenidors del poble van aparèixer plens de residus, entre els quals hi havia una rentadora, un sofà, roba, bicicletes, un matalàs o objectes infantils. Farts de la situació, el consistori va decidir denunciar aquesta situació a les xarxes socials, lamentant que hi ha gent que «continua essent irresponsable i fa cas omís de la normativa i del respecte entre veïns».

En aquest sentit, l'alcalde, Ignasi Sabater (CUP), va recordar ahir a Diari de Girona que el mateix dia que es recullen els trastos porta a porta també es compta amb la presència al poble de la deixalleria mòbil. «Tot i que fa un any i mig que vam implantar aquest servei, hi ha persones que segueixen essent irresponsables», va lamentar el batlle, qui va precisar que Verges no disposa de policia local i que resulta molt difícil combatre aquest tipus d'incivisme. En cas d'identificar-ne l'autor, des del consistori se li ofereixen dues opcions: recollir el material i portar-ho a la deixalleria o bé que el consistori s'encarregui del trasllat i se li cobri a l'autor de l'abocament.

Segons Sabater però, la solució a aquesta situació arribarà ben aviat. «Si tot va bé, al juny començarà la construcció de la mini deixalleria del poble i començarem a implantar el sistema de recollida de tots els residus porta a porta» va avançar el batlle qui va especificar que això suposarà la desaparició de tots els contenidors de la localitat baix-empordanesa. «Ho veiem com la llum al final del camí», va valorar Sabater. «L'objectiu del primer any del porta a porta i la mini deixalleria és que els veïns s'adaptin i que millori l'índex de reciclatge que ara tenim a un 37%», va indicar l'alcalde de Verges qui va opinar que amb aquests canvis «hi sortirem guanyant».