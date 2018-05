La construcció de la rotonda de «l'empalme» arrencarà en els propers dies

En els pròxims dies arrencaran les obres de construcció de la rotonda de «l'empalme», l'encreuament existent a la carretera C-31 (de Torroella de Montgrí a Ullà i Verges) amb la carretera GI-632, que forma l'accés des de la C-31 a Bellcaire d'Empordà i l'Escala.

Així ho va confirmar el Departament de Territori i Sostenibilitat a Diari de Girona, sense concretar la data exacta de l'inici de l'actuació. Tot i això, de moment ja s'han col·locat els cartells informatius a la via i s'han pintat les línies grogues on s'han de fer els treballs.

Aquesta actuació es va licitar el mes d'agost del 2017 per 785.000 euros, es va adjudicar el mes d'octubre per un import de 655.000 euros i estava previst que els treballs comencessin a principis d'aquest any amb un termini d'execució de cinc mesos.

Finalment, s'iniciaran a mitjans de maig, de manera que, si es compleixen els terminis previstos, coincidiran amb la temporada d'estiu, quan hi ha més densitat de trànsit en aquesta via.

De fet, el volum de trànsit existent de mitjana a la carretera C-31 a Ullà és de 10.788 vehicles al dia i a la GI-632 (a l'Escala) és de 6.232.

Aquesta actuació era molt reivindicada pels ajuntaments i veïns dels municipis afectats per ser un punt amb una alta sinistralitat viària. Un dels últims accidents patits en aquesta via va tenir lloc el juliol de 2017 quan el xoc entre un turisme i un autobús a «l'empalme» va deixar sis ferits, un d'ells en estat crític. De fet, aquell sinistre va aixecar una forta onada d'indignació dels usuaris de la via, que van manifestar a través de les xarxes socials, reclamant que s'hi intervengués immediatament.

El risc d'aquesta carretera es produeix quan els vehicles que volen incorporar-se de la carretera de l'Escala i Bellcaire en direcció cap a Ullà i Torroella han de creuar un carril i ficar-se en un d'incorporació, alhora que han de vigilar els vehicles que els poden venir pels dos sentits de la carretera C-31.



56 metres de diàmetre

Segons el Departament, aquest giratori millorarà la fluïdesa del trànsit. En l'encreuament, s'hi construirà una rotonda de 56 metres de diàmetre exterior, amb una calçada de nou metres amb dos carrils.

El voral interior serà de 0,5 metres i l'exterior d'1,5 metres. L'illot interior tindrà zona remuntable d'un metre d'amplada formada per llambordins de formigó. Les obres inclouen els moviments de terres, ferms i drenatges, la il·luminació de la rotonda, la senyalització horitzontal, vertical i d'orientació, l'abalisament i barreres de seguretat i la modificació de serveis afectats.