ERC-Junts de Torroella s'absté d'instar el Parlament a investir president Carles Puigdemont

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí va aprovar el dijous passat en el ple una moció que havia presentat la CUP, a l'oposició, en què s'insta el Parlament de Catalunya a investir com a president de la Generalitat Carles Puigdemont. També es demana a la mesa del Parlament que «habiliti tots els mecanismes necessaris per fer possible la investidura». La moció va prosperar amb el vot favorable de la CUP, el PDeCAT, COET i LEST (a l'equip de govern). I es van abstenir els altres dos partits que formen el govern torroellenc, ERC-Junts i UPM. Pel PDeCAT, Jordi Cordon ha qualificat de «vergonyós que ERC-Junts no doni suport a Puigdemont» i ha lamentat que l'alcalde, Josep Maria Rufí (ERC-Junts), no intervingués en aquest punt. En la intervenció al ple, els republicans van manifestar que el Parlament és sobirà per escollir el president.

La moció en defensa de la sobirania del Parlament català ja s'havia presentat en altres institucions i posa de manifest el compromís en la defensa de la sobirania del Parlament davant de la intervenció de l'Estat; la «ferma voluntat d'impedir que el candidat proposat a ser president de la Generalitat de Catalunya estigui condicionat per l'Estat»; que la investidura permeti superar «les actuacions repressives i antidemocràtiques de l'Estat i l'inici de la implementació de polítiques republicanes»; i el «rebuig a l'ús de mesures cautelars o de penes desproporcionades com a estratègia jurídica que vulnera els drets fonamentals a la participació i representació polítiques». I demana al Parlament que investeixi president Puigdemont. Tothom hi va votar a favor menys ERC-Junts i UPM, que es van abstenir

Pels republicans –una exregidora dels quals és a la presó, Dolors Bassa–, Marc Calvet va exposar que malgrat coincidir amb gran part de la moció, «creiem que és l'hora de la unitat, de fugir de maximalismes i construir amb totes les eines que tinguem al nostre abast la República proclamada el 27 d'octubre del 2017». Calvet va recordar l'intent d'investir Jordi Turull: frustrat per «una acció vergonyosa de l'Estat espanyol, però també per la manca d'unitat de les forces independentistes».



Unitat, i més unitat

Davant d'aquesta exposició, en la qual ERC-Junts va dir que «ens refermem en el nostre compromís expressat moltes vegades en aquest ple de posar-nos al servei del Parlament de Catalunya i del president que aquest, legítimament, decideixi escollir», va anunciar l'abstenció «doncs, compartint bona part de la moció, no comprenem que es posin condicionants externs a la sobirania del Parlament en la part resolutiva –que se li digui des de l'Ajuntament a qui ha d'investir, en aquest cas Carles Puigdemont– i no es busqui la màxima unitat».

No comparteix l'argumentari Cordon, que retreu a Rufí que «predica sempre en actes públics que en temes del procés no hi ha fissures» però «a la mínima que pot es desmarca pels seus interessos particulars i, sobretot, partidistes». I recorda que gran part de les mocions que es porten al ple insten el Parlament a actuar.