L'Asil de Pobres i Malalts cedeix el seu fons documental a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí

La Fundació Hospital-Asil de Pobres i Malalts ha cedit a l'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí, en règim de comodat, el seu fons documental per tal que el conservi, el catalogui i en faciliti la seva divulgació. Es tracta d'un fons molt rellevant per conèixer la història de la institució privada més antiga del municipi, que ha mantingut la seva vocació de servei des de, com a mínim, el segle XVII.

El fons comprèn documents datats entre els anys 1670 i 1960. Està format per 14 capses i lligalls, i quatre llibres. L'estat de conservació és força bo, per bé que s'han fet petites actuacions de manteniment en aquells que ho requerien. Per tipologia, els documents es poden agrupar en tres grans grups: censals (llistats on apareixen les donacions que rebia la institució per al seu funcionament); documents de comptabilitat i correspondència.

Anna Maria Mercader, regidora de Cultura i de l'Arxiu Municipal, ha agraït als responsables de la Fundació la possibilitat de concretar aquesta cessió i ha recordat que la majoria dels documents fan referència a persones del municipi; per tant, formen part de la història local. Així mateix, ha destacat que el fons permetrà completar els documents que ja conserva l'arxiu, com a part del fons de l'Ajuntament, per la relació de l'Hospital amb aquest. Tot plegat, servirà de base per poder traçar una història més completa de la institució.

En aquests moments tot el material ja es troba classificat i dipositat al seu lloc definitiu, de manera que es troba a disposició dels investigadors i de tothom que el vulgui consultar.



Entitat centenària

Els hospitals eren institucions benèfiques que tenen els seus orígens a principis de l'època moderna, quan cada universitat (consell municipal) procurava tenir un servei per a l'atenció dels desvalguts i malalts, fins que aquests podien ésser traslladats a altres centres, si les malalties que patien així ho requerien. Solien subsistir gràcies a les aportacions de particulars, de les institucions municipals o de l'Església.

S'ignora amb exactitud l'origen de l'hospital de Torroella de Montgrí, però la llinda de la porta de l'edifici duu la inscripció de l'any 1661. El conjunt arquitectònic s'anà construint per parts, corresponents a èpoques diferents, segons les possibilitats econòmiques i les necessitats de cada moment.

El Patronat de la Fundació Hospital-Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí dirigeix dos centres, la Residència Vila Vella a l'edifici originari del carrer de l'Hospital i la Residència i Centre de Dia Santa Caterina a la plaça de la Vila. La dedicació, professionalitat i il·lusió dels professionals que treballen en aquests dos centres constitueixen el principal actiu de la Fundació que té com a objectiu bàsic i fonamental oferir el millor servei als seus residents i el millor acompanyament a les seves famílies.