La Policia Local de Begur incorpora un radar mòbil per frenar l'alta velocitat

El radar es posa en llocs on hi ha queixes veïnals.

La Policia Local de Begur ha començat a utilitzar el radar mòbil per lluitar contra les infraccions de velocitat al municipi. La utilització del radar mòbil forma part, en aquests moments, d'una campanya de conscienciació entre els conductors de la necessitat de respectar els límits de velocitat per evitar accidents. Per això, davant els controls de radar, es deixa ben visible el vehicle policial perquè l'objectiu no és sancionar, sinó dissuadir els conductors d'anar més ràpids del que està permès.

La campanya s'ha iniciat després que tots els policies han pogut provar l'aparell i aprendre a utilitzar-lo. Malgrat buscar la dissuasió, no es descarta sancionar els infractors si l'excés de velocitat es considera desproporcionat amb el permès, ha informat l'Ajuntament. La ubicació del radar es fa en els llocs on hi ha més queixes dels veïns pels vehicles que circulen a gran velocitat. Aquests primers controls serviran d'estudis previs a la seva implantació.

Un cop fet l'estudi, les accions del radar ja se sancionaran, si bé es vol deixar clar que aquest no és el seu objectiu principal, insisteix l'Ajuntament.