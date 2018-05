Arrenca la 56a edició de les Festes de Primavera de Palafrugell

Una trentena d´activitats composen el programa de Festes de Primavera de Palafrugell 2018. Un programa que segueix creixent amb l'objectiu de ser un embolcall atractiu pel Carroussel Costa Brava, el Carnaval de Carnavals, una de les rues més ben valorades del país per la qualitat artística de les seves carrosses inèdites, ha informat l'Ajuntament.



L'edició d'enguany ha vingut precedida de certa polèmica amb Platja d'Aro per l'apropiació de la denominació Carnaval de Carnavals per a la seva rua de primavera, estrenada el 29 d'abril. Finalment, després d'una trobada entre representants polítics dels dos municipis, Platja d'Aro s'ha compromès a intentar trobar un nom alternatiu.

Les activitats de les Festes de Primavera s'inicien avui amb l´activitat De Bat a Bat , que suposa una obertura de portes a les naus dels carrossaires per tal de veure la tasca que realitzen les colles els dies previs al gran Carroussel i que està amenitzada amb música i servei de bar.

L´alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, en la roda de premsa de presentació ha destacat que "enguany donem un nou impuls per fer créixer la programació de les Festes". L´objectiu prioritari, ha recalcat el mateix alcalde és "convertir les Festes de Primavera en un gran aparador per un Carroussel Costa Brava que ha ser de referència a nivell de país".

Les principals novetats d´enguany són la lectura del Pregó, que tindrà lloc el dia 18 de maig a les 8 del vespre, a càrrec de Jordi Sàbat al Teatre Municipal i Els Concerts de Primavera, que aniran a càrrec dels grups "Sense Sal" i "Biflats", a l´aparcament de l´estadi el dissabte 19 de maig a les 10 de la nit, que serà gratuït i el concert Reacoblats , dels grups Port Bo, Cobla Montgrins i Antoni Mas, al Teatre Municipal el dilluns 21 de maig a les 6 de la tarda amb un preu de 5 euros.

També cal destacar una nova edició del Concurs de Fotografia "Paco Dalmau", el guanyador del qual sortirà entre tots aquells que etiquetin fotos amb el hastag #FestesdePrimavera a Instagram entre el 12 i el 20 de maig i que estiguin relacionades amb alguna de les activitats de les Festes. El premi és una càmera GoPro i el guanyador es donarà a conèixer durant l´acte de lliurament dels premis del Carroussel.

Les colles d'animació, les comparses i les carrosses participants al Carroussel del 20 de maig, que faran el tradicional recorregut des del carrer de Torroella fins al carrer de Barris i Buixó, enguany augmenten en participació.

Les colles d'animació (8) seran les següents: La Tustarrada (Palafrugell), Tustarrada forever ; Colla DKVAS (Palafrugel), Teen Beach Dream ; Colla Cheerleaders (Palafrugell), Les Cheerly's ; Penya Carnavalesca Els Titots (Olot), Tornem a la fantasia ; Colla Els d'Aquí (Sant Antoni de Calonge), Domadores i lleons ; Colla Les Castanyes Voladores (Sta. Cristina d'Aro), Caçacastanyes ; Colla Quermania (Pals), Cootton Club Quermània i la Colla Els Perduts (Palamós), Perduts a l'Espai.

En l´apartat de comparses inèdites hi participaran la Colla Els Gentils (Mont-ras), Muts i a la gàbia i la Colla The Queens (Palafruaelll), Interestelar.

Pel que fa referència a les comparses no inèdites, seran 9 participants: Colla Els Emmaskarats (Olot), Dale Méjico ; Colla Els gínjols d'en bas (Sant Esteve d'en Bas), Eclipsi; Colla Xiulet - Amics del carrer Santa Creu (Sant Felliu de Llobregat), Mitologia màgica; Colla Vallo and Ballo (Vall Llobrega), Paons de Vall-Llobrega "Pavo Real"; Colla Nap Buf (Palamós), 10è aniversari colla Nap-Buf ; Colla Engrunes de Gresca (La Bisbal d'Empordà), Engrunes de colors ; Colla Els Pimpons (Castell-Platja d'Aro), Aquest any, Els Pimpons fem el papallona ; Colla Les Nimfes (Palamós), Viva Cuba ¡Libre! ¡Aaasúcar! i la Colla Indomables i Punt (Sant Feliu de Guíxols), Qui es menjarà a qui?

En l´apartat de Carrosses inèdites enguany seran 8: Colla La Greska (Palafrugell), Crazy Rouge ; Colla Confeti (Palafrugell), Fins l'infinit i més enllà - Confetti Toys ; Colla Imaginació (Palafrugell), Chronos, senvor del temps ; Colla Els Incorrectes (Palafrugell), Endzeit ; Colla Garnatxa (Palafrugell), Temps d'haute couture (Temps d'alta costura); Colla Dàlmates (Palafrugell), Vintajocs ; Colla EKSI!!! (Palafrugell), Fantasia del vent i la Colla Els Trompats (Palafrugell), Elephant sound 2018 .

I finalment, les Carrosses no inèdites participants seran una desena: Colla Amics del Malta (Ripoll), Priscila Reina del Malta; Colla Bon Rotllo (Riells i Viabrea), Minerals a Goho; Colla Carnaval Ruta 66 (La Bisbal d'Empordà), Anem com motos ; Colla Els 4 gats (Sant Feliu de Guíxols), Aldha Ganxons ; Colla Els Marrecs (St. Feliu de Guíxols), Fantasia del Mississipi; Colla Espai Carnavalístic dels Monjos (Els Monjos), Taj Mahaler@s; Colla Golfo's and Gracs (Sant Feliu de Guíxols), Abelles, abellots, bresques i flors ; Colla Sense Vàlvules (La Bisbal d'Empordà), Cabaret empordanès ; Colla Carrossa de la Ràpita (La Ràpita), Warhammer i el Temple de les Calaveres ; Colla Els Esperits (Sant Feliu de Guíxols), Esperits de Hansel i Gretel.