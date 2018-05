El concert «Reacoblats» de Port Bo i Montgrins clourà la festa

Una de les principals novetats de les Festes de Primavera de Palafrugell és el concert de cloenda al Teatre Municipal, el dilluns 21 de maig, dia festiu al municipi del Baix Empordà. Per primera vegada, la festa s'acomiadarà amb un concert que enguany serà l'espectacle Reacoblats del grup Port Bo i la Cobla Montgrins, dirigit per Antoni Mas. A l'espectacle, que començarà a les sis de la tarda, es podran escoltar les cançons del disc que les dues formacions han gravat conjuntament, titulat La cobla a la taverna. Reacoblats. És un recull de cançons de diversos gèneres, havaneres, i típiques de taverna com indica el títol, però també és un espectacle.

El subtítol de Reacoblats fa referència que ambdues formacions ja van gravar un disc el 2008, titulat Acoblats. Aquest nou volum és «una fusió de la cobla amb la cançó de taverna», expliquen des de la cobla. La direcció correspon a Antoni Mas Bou, amb arranjaments seus, però també de Jordi Molina i Marcel Artiaga.

La cobla-orquestra Montgrins és una de les més antigues de Catalunya, ha actuat a llocs tan diferents i allunyats com Veneçuela, Itàlia, EUA o Alemanya. La seva antiguitat, dedicació i tasca li va valer rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l'any 1984 i el Premi Nacional de Música l'any 1993. També ha representat l'Ajuntament de Barcelona a París per promocionar l'Exposició Internacional de l'any 1929 i ha sigut la cobla oficial dels Jocs Florals, a Caracas, el 1975. Ha gravat més d'un centenar de discs. Per altra banda, el grup Port Bo es va fundar l'any 1966 i ha participat a totes les edicions de la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. També ha actuat a diversos punts d'Espanya i l'estranger, com Bilbao, Cadis, Madrid, Luxemburg, Zuric o l'Havana. Ha editat nombrosos discs, un d'ells amb la cantant Nina.

La música serà una de les principals protagonistes de les Festes de Primavera de Palafrugell. Enguany, torna per segon any el festival de música electrònica Tomorrow Carroussel Festival. Durant tot el dia de demà es duran a terme activitats per a tota la família, taller de tablets, MastersClass, presentació de projectes i concerts a Can Mario i a diversos punts del centre de la vila. Es tracta d'una jornada organitzada per l'Escola de producció musical de Girona - Eumes.

Per altra banda, el següent cap de setmana, el dissabte 19 de maig, diferents punts de Palafrugell s'inundaran de música. L'església de Sant Martí acollirà a les 18.30 h el concert de primavera amb la Coral Nit de Juny i el Cor Llevant de Barcelona. Tot seguit, a les set de la tarda, la jove artista Anna Sáez actuarà a la plaça Nova.

El punt àlgid arribarà a la nit amb els Concerts de Primavera. El primer grup a pujar sobre l'escenari del pàrquing de l'Estadi a les deu de la nit serà el grup Sense Sal. Una banda de pop i folk festiu que presentarà el seu darrer treball que porta per títol Només tenim la veu. Tot seguit, actuarà el grup Biflats, la Catalan Fanfare més internacional.