Mor un home de 59 anys a les Illes Medes instants abans d'iniciar la immersió

Un home francès de 59 anys va morir dimecres a prop de les illes Medes quan feia exercicis en grup per dur-hi a terme una immersió. Abans de submergir-se, tots ells es trobaven fent exercicis en superfície. Portaven ja l'equip de busseig, però es capbussaven fent snorkel. Va ser aleshores quan la víctima es va indisposar i va perdre la consciència. Tot i que se'l va traslladar ràpidament a port, els efectius d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort. Es creu que la víctima, a qui aquest dijous se li havia de practicar l'autòpsia, va patir un infart quan es trobava dins l'aigua.

La víctima treballava en una empresa francesa que, des de l'any1986, cada any organitza un viatge a l'Estartit perquè els seus empleats practiquin el submarinisme. L'home havia arribat feia poc al poble juntament amb els seus companys (en total, el grup el formaven una quinzena d'empleats que s'allotjaven al mateix hotel).

Dimecres, a primera hora del matí, tots ells van sortir del port per anar a fer submarinisme a les illes Medes en companyia d'un instructor. Van aturar la barca a prop de l'arxipèlag i, abans de submergir-se, estaven fent exercicis d'escalfament. Ja portaven posat l'equip de busseig però es capbussaven fent snorkel (és a dir, amb les ulleres i el tub).

Va ser aleshores, i mentre l'home es trobava dins l'aigua, quan la víctima es va indisposar i va perdre la consciència. Ràpidament, els seus companys i l'instructor el van pujar a la barca i el van tornar cap a port. Allà, els treballadors de l'empresa de submarinisme van començar a fer-li exercicis de reanimació i van alertar el serveis d'emergències.

Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius de la Policia Local, dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Civil, Bombers, una ambulància i un helicòpter medicalitzat. Tot i això, no es va poder fer res per salvar-li la vida. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació, però tot apunta que l'home va patir un infart.