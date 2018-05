La rua del Carroussel Costa Brava comptarà amb 37 colles

El plat estrella de les Festes de Primavera de Palafrugell és el Carroussel Costa Brava - Carnaval de Carnavals, la cercavila de carrosses i comparses pels carrers del municipi. Enguany, 37 carrosses i colles participaran a la desfilada més esbojarrada de Palafrugell, que celebra la seva 56a edició el pròxim diumenge 20 de maig.

La jornada començarà amb la cercavila de les Matines, a les 6.30 h del matí, per despertar i contagiar de màgia i festa tots els veïns del municipi del Baix Empordà. Durant tot el dia se celebrarà la botiga al carrer i el mercat d'artesania. La música tornarà a sonar amb força a les onze del matí amb una cercavila musical a càrrec de la Txaranga de l'Escola de Música de Palafrugell.

I a la tarda arribarà el punt àlgid amb la cercavila del Carroussel Costa Brava - Carnaval de Carnavals. La desfilada iniciarà el seu recorregut a les cinc de la tarda al carrer de Torroella i avançarà fins al carrer de Barris i Buixó. Enguany hi prendran part vuit colles locals amb les seves carrosses inèdites: EKSI, Els Incorrectes, Garnatxa, Imaginació, Els Trompats, Confetti, Dàlmates i La Greska. En l'apartat dels grups d'animació hi seran presents les colles DKVAS, La Tustarrada i les Cheerleaders; mentre que, aquest 2018, com a colles de comparses, la representació serà a càrrec dels The Queens.

A banda, el Carroussel Costa Brava - Carnaval de Carnavals comptarà amb colles de diferents punts de la província de Girona com són Sant Feliu de Guíxols, Palamós, la Bisbal d'Empordà, Pals o Olot i d'altres punts de Catalunya com és Sant Feliu de Llobregat.

Un cop finalitzada la cercavila, aproximadament a les vuit del vespre, hi haurà la plantada de carrosses i el concert amb El Tren de la Costa, a la plaça Nova. A partir de les onze de la nit es durà a terme el lliurament de Premis del 56è Carroussel Costa Brava.



El 1r festival de música caribenya

La cercavila estarà animada amb la celebració del primer festival de música tropical sobre rodes amb l'artista estrella Karlos Selektah punxant en directe durant tot el carroussel. Els colors, l'alegria i el seu exèrcit de seguidors, que van vestits amb un vestuari del tot sorprenent i estrident, són els seus principals atractius.

L'artista també serà l'encarregat del fi de festa, juntament amb el DJ Marc Dunjó, a l'aparcament de l'Estadi (al carrer Ample), a partir de les onze de la nit.

El 56è Carroussel Costa Brava de Palafrugell és un acte organitzat per una Comissió organitzadora, formada per membres designats per l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport i la participació activa de l'Associació de Carrossaires de Palafrugell.