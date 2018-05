La Guàrdia Civil no autoritzarà les armes llargues de la policia de Sant Feliu

La Guàrdia Civil, el cos que té la darrera paraula sobre les autoritzacions d'armes, no entregarà les quatre escopetes que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha comprat per a la seva Policia Local. El tinent del cos a Girona, José Antonio Carmona, ha explicat que és en aquesta caserna on s'haurien d'expedir aquestes autoritzacions –guies–, les quals no poden prosperar perquè el reglament de les policies locals catalanes només permet que disposin d'armes curtes. En aquest sentit, ha deixat clar que no és que la Guàrdia Civil s'oposi al fet que la Policia Local de Sant Feliu tingui armes llargues, sinó que la normativa de la Generalitat és la que no ho permet. En tot cas, ha precisat que les quatre escopetes no han arribat a la caserna gironina.

D'aquesta manera, la Guàrdia Civil confirma el que van manifestar a aquest diari caps de policies locals de la comarca del Baix Empordà i una font del Departament d'Interior –els quals van demanar no ser identificats per evitar conflictes amb l'Ajuntament guixolenc ja que corregien les paraules dels responsables polítics–, i que contradiuen el que va expressar el regidor de Seguretat Ciutadana guixolenc, Jordi Vilà, que va manifestar la setmana passada que la Policia Local podia disposar d'armes llargues.



Cap modificació a la vista

Tant els dos caps de Policia Local consultats com la font del Departament d'Interior i el tinent de la Guàrdia Civil citen el Reglament d'armament de les policies locals de Catalunya de l'any 1996 per argumentar que aquests cossos no poden disposar d'armes llargues: aquesta regulació estableix que l'arma reglamentària de tots els agents locals de Catalunya «és la curta». Una altra cosa és que es modifiqui aquest reglament perquè les policies locals puguin disposar d'armes llargues, cosa que la Generalitat no preveu dur a terme.

La compra d'aquestes quatre armes llargues, que l'alcalde de Sant Feliu, Carles Motas, va xifrar en 7.214,43 euros, va ser una decisió que els responsables polítics van prendre sense consultar el cap de la Policia Local de Sant Feliu, Josep Miñarro. En aquest sentit, l'inspector de Sant Feliu s'ha desmarcat de la compra de les armes llargues quan col·legues de professió l'han interpel·lat per aquest assumpte, ja que els sorprenia que ell hagués demanat escopetes que el Reglament que de les policies locals no els permet tenir.