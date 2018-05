L'alcalde de Palafrugell nomena David Puertas nou cap de la Policia Local

L'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, tenia ahir sobre la taula per firmar el decret de nomenament de l'inspector David Puertas com a cap de la Policia Local del municipi. La seva intenció era estampar-hi la signatura durant la tarda o el vespre, de manera que Puertas agafi ja el comandament del cos policial un cop ja ha entregat la documentació necessària per completar-ne la contractació després de superar les proves de selecció, en què va obtenir la millor qualificació dels tres candidats que es van presentar i va ser l'únic a superar l'avaluació psicotècnica. Amb el nomenament de l'inspector David Puertas com a cap de la Policia Local de Palafrugell, els Mossos d'Esquadra ja li busquen un substitut per dirigir la comissaria de la policia catalana de la Bisbal d'Empordà, lloc que ocupava fins ara.

El nom de David Puertas Fernández com a nou responsable policial del cos palafrugellenc ja sonava a la comissaria abans de la convocatòria de les proves de selecció. Però la contractació d'un inspector arranca amb la polèmica auditoria de l'any 2010, que l'Ajuntament va encarregar a la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya del Departament d'Interior, la qual recomanava la incorporació d'aquest rang. S'hi parlava d'ampliar la policia de proximitat, incorporar altres comandaments, però també de mal ambient laboral i «polarització de la plantilla».

Des d'aleshores, els successius governs locals han intentat arreglar aquesta situació d'inestabilitat laboral interna i l'actual executiu –format per ERC i CiU– va prendre la decisió de contractar un inspector. No és el primer que aterrarà a Palafrugell: anteriorment a Puertas hi va haver Francisco Longo, procedent de Calafell, però la seva estada va ser efímera ja que va arribar el 2011 i va marxar el 2012. Puertas prendrà el comandament de la policia de Palafrugell, que fins ara tenia el sotsinspector Andreu Verdugo, i una tasca important que haurà d'afrontar és reestructurar la plantilla.

Precisament, una de les proves del procés selectiu era presentar un projecte de reestructuració i organització del cos, en què s'havia de fer una anàlisi de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del cos palafrugellenc, proposar la implantació de projectes de millora i oferir conclusions. Puertas va obtenir en aquesta prova la millor puntuació amb l'obtenció de 12,5 punts sobre els 15 possibles.