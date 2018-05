L'obertura de les naus dels carrossaires posa en marxa les Festes de Primavera

L'obertura ahir de portes de les naus dels carrossaires de Palafrugell, organitzada sota el nom De Bat a Bat, va donar el tret de sortida a la 56a edició de les Festes de Primavera, que tindrà el punt culminant el 20 de maig amb el Carroussel Costa Brava, el Carnaval de Carnavals. L'edició d'enguany ha vingut precedida de certa polèmica amb Platja d'Aro per l'ús de la denominació Carnaval de Carnavals per a la seva rua de primavera, estrenada el 29 d'abril. Finalment, després d'una trobada entre representants polítics dels dos municipis, Platja d'Aro s'ha compromès a intentar trobar un nom alternatiu. Ahir també va tenir lloc la presentació, de la programació, de la qual l'alcalde Josep Piferrer va destacar que «enguany donem un nou impuls per fer créixer la programació de les Festes» amb l'objectiu prioritari de «convertir les Festes de Primavera en un gran aparador per un Carroussel Costa Brava que ha de ser de referència en àmbit de país».

Les principals novetats d'enguany són la lectura del Pregó, que tindrà lloc el 18 de maig a les 8 del vespre, a càrrec de Jordi Sàbat al Teatre Municipal. I els Concerts de Primavera, que aniran a càrrec dels grups Sense Sal i Biflats, a l'aparcament de l'estadi el dissabte 19 de maig a les 10 de la nit, que serà gratuït; i el concert Reacoblats, dels grups Port Bo, Cobla Montgrins i Antoni Mas, al Teatre Municipal el dilluns 21 de maig a les 6 de la tarda amb un preu de 5 euros.

També cal destacar una nova edició del Concurs de Fotografia Paco Dalmau. El guanyador sortirà entre tots aquells que etiquetin fotos amb el hastag #FestesdePrimavera a Instagram entre el 12 i el 20 de maig i que estiguin relacionades amb alguna de les activitats de les Festes. El premi és una càmera GoPro i el guanyador es donarà a conèixer durant l'acte de lliurament dels premis del Carroussel.

Les colles d'animació, les comparses i les carrosses participants al Carroussel, que faran el tradicional recorregut des del carrer de Torroella fins al carrer de Barris i Buixó, enguany també augmenten en participació, ha informat l'Ajuntament.