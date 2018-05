Recullen 183 quilos de residus entre Sant Feliu i Girona en la primera Clean Marathon

La primera etapa de la Clean Marathon entre Sant Feliu de Guíxols i Girona ha servit per recollir 183,5 quilos de deixalles. Els primers 42,195 quilòmetres d'aquest repte que voltarà per tot Catalunya ha congregat desenes de corredors malgrat la pluja. Durant el recorregut s'han anat afegint persones que volien col·laborar per trams, acompanyant els dos esportistes professionals que faran les set maratons seguides, l'Albert Bosch i la Nicole Ribera. A l'arribada tots dos han lamentat que la majoria de les deixalles que havien recollit eren de persones que sortien a fer esport. "D'embolcalls de barretes energètiques, bidons d'aigua o gels n'hem trobat un munt", assegura Bosch. Un cop han arribat al Parc de la Devesa de Girona, s'han destriat els residus i s'han pesat. Ara la Clean Marathon marxa cap a Ripoll on demà comença la segona etapa que acabarà a Vic.