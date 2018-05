Condemnat per estafa el policia local de Platja d'Aro que es va inventar una caiguda per cobrar una indemnització

Condemnat per estafa el policia local de Platja d'Aro que es va inventar una caiguda per cobrar una indemnització

El Jutjat penal 2 de Girona ha condemnat per estafa l'agent de la Policia Local de Platja d'Aro que es va inventar una caiguda per cobrar una indemnització. Li imposen una pena de 6 mesos de presó i el mateix temps d'inhabilitació per treballar com a agent. La sentència conclou que el 27 de desembre del 2013 l'acusat, José Antoni Expósito, va presentar una reclamació patrimonial a l'ajuntament per unes lesions que, assegurava, s'havia fet com a conseqüència d'una caiguda provocada pel mal estat de les rajoles de la vorera. L'agent situava els fets davant la comissaria i, segons recull la sentència, tant les càmeres de videovigilància com els testimonis van acabar desmentint la seva versió. No va arribar a cobrar res de l'ajuntament però sí que va aconseguir que la mútua li abonés 2.599,98 euros. El jutjat absol els altres dos processats, coneguts del policia i que en un primer moment van assegurar que havien vist al caiguda.

La sentència declara provat que l'agent va actuar amb la intenció d'obtenir "un benefici patrimonial il·lícit" quan va presentar la reclamació patrimonial a l'ajuntament. El policia assegurava que el 5 de juliol del 2013, estant de servei, havia patit una caiguda davant de la comissaria i afirmava que havia estat per culpa del mal estat de les rajoles de la vorera.

D'entrada, va reclamar 1.862 euros però posteriorment va incrementar la suma fins als 6.185,09. "Si bé la seva reclamació per la via administrativa no va prosperar, sí que va aconseguir, fingint davant els metges de la mútua, obtenir la quantitat de 2.599,98 euros", recull la sentència que afegeix que els fets que va descriure tant a la reclamació com als metges són "absolutament incerts".

A més, la magistrada subratlla que el policia local es va inventar la caiguda just el dia en què li van comunicar que el suspendrien en l'exercici de les seves funcions per un expedient disciplinari.

Per fer més creïble la seva versió, va comptar amb l'aval de dos coneguts seus, que li van signar la reclamació assegurant que havien vist la caiguda. Aquests dos amics també s'enfrontaven a una condemna com a coautors o cooperadors necessaris en l'estafa. Un extrem que finalment la jutgessa descarta perquè no ha quedat acreditat que sabessin que l'objectiu de l'agent fos estafar l'ajuntament.

Tot el muntatge es va desmuntar aviat. La sentència recull que hi ha les imatges de videovigilància de la comissaria que evidencien que no hi va haver cap caiguda. De la mateixa manera els testimonis van negar que veiessin caure l'agent i van indicar que ell mateix havia preguntat, davant la suspensió per l'expedient disciplinari, què passaria si aquell mateix dia tenia un accident.

La fiscalia i l'acusació particular demanaven 3 anys de presó i 3 d'inhabilitació. L'advocat de l'ajuntament, Carles Monguilod, va insistir en la necessitat d'aplicar aquesta inhabilitació perquè havia comès uns fets "greus" i "en exercici de les seves funcions com a agent de l'autoritat".

Finalment, el Jutjat penal 2 de Girona li imposa una pena de 6 mesos de presó com a autor d'un delicte d'estafa i el mateix període de suspensió per treballar com a policia local. En matèria de responsabilitat civil, Expósito haurà d'indemnitzar la mútua amb 2,699,98 euros més interessos. També haurà de pagar un terç de les despeses processals. La sentència no és ferma i es pot recórrer a l'Audiència de Girona.