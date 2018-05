Competència revisa una adjudicació de l'Ajuntament de Palafrugell

La Direcció General de l'Autoritat Catalana de la Competència, organisme de la Generalitat, ha obert un expedient sancionador a l'Ajuntament de Palafrugell i a 16 operadors que van participar el 2017 en el concurs per prestar serveis a les platges i a la zona de domini maritimoterrestre d'aquest municipi, principalment a les de boies de fondeig. L'ACCO va comunicar ahir l'obertura d'aquest expedient, precisant que «no comporta cap presa de posició per part de l'ACCO sobre els fets assenyalats ni sobre la responsabilitat, ni tan sols provisional, de les entitats presumptament infractores».

L'organisme exposa que «ha tingut accés a determinada informació relacionada amb una presumpta conducta restrictiva de la competència, i per tant possiblement contrària a la Llei de defensa de la competència per part de, com a mínim, les entitats esmentades (l'Ajuntament i 16 entitats, societats i professionals), les que s'haurien, presumptament, coordinat en la presentació d'ofertes en licitacions públiques amb l'objectiu d'alterar el seu resultat, conducta que podria ser constitutiva d'una infracció de l'article 1 de la Llei de defensa de la competència (col·lusió en les licitacions públiques o bid rigging)».

Juli Fernández, alcalde quan es va realitzar l'adjudicació dels serveis que l'ACCO investiga, ha explicat que aquest cas arrenca quan unes empreses que no van rebre l'autorització van denunciar que els plecs eren fets a mida i que s'hi vulnerava la competència. Davant d'aquesta situació, ha precisat Fernández, «l'ACCO té l'obligació d'investigar-ho». El regidor socialista ha deixat clar que l'obertura d'aquest expedient no vol dir que l'Ajuntament ni les entitats investigades siguin culpables i ha conclòs que no hi havia cap acord per adjudicar els serveis ni informació privilegiada. Per obrir aquest expedient, treballadors de l'ACCO van estar durant un dia revisant i recollint informació a l'Ajuntament.



Seguir les instruccions de l'ACCO

Fernández ha relatat que l'adjudicació va seguir endavant i els operadors que havien rebut l'autorització van poder treballar l'any passat. L'autorització era per quatre anys, si bé al final de cada temporada qualsevol de les parts pot denunciar l'acord, cosa que ha fet aquest any l'Ajuntament, que ha obert un nou procés de licitació d'aquests serveis –boies de fondeig, embarcacions de lloguer, zona de varada per a caiacs entre d'altres–. L'actual regidor de Medi Ambient, Jaume Palahí, ha explicat que en aquest nou concurs han seguit al peu de la lletra les directrius que els ha donat l'Autoritat de la Competència.