Detingut per robar en només dos dies en vuit cases d'una urbanització de Sant Feliu

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Platja d'Aro per robar en vuit cases d'una urbanització de Sant Feliu de Guíxols en només dos dies. A més, els agents han arrestat una dona del mateix municipi per vendre els articles sostrets. Els dos implicats són un home de 29 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Castell-Platja d'Aro que va quedar arrestat com a presumpte autor de vuit robatoris amb força a interior de domicili, un d'ells en grau de temptativa. També van detenir una dona del mateix municipi, de 28 anys, de nacionalitat espanyola com a presumpta autora d'un delicte de receptació, van informar fonts policials.

Tot es remunta quan a finals del mes d'abril vuit veïns de la urbanització de El Mirador de Sant Feliu de Guíxols van denunciar que havien estat víctimes d'un robatori amb força a les seves segones residències. Els propietaris van dir a la policia que aquests robatoris s'havien efectuat entre el 23 i el 24 d'abril.

Tots els immobles presentaven forçament al bombí de la porta principal o de les portes corredisses i tenien les estances regirades. De l'interior van sostreure un total de set televisors, un ordinador, dues càmeres fotogràfiques, eines de bricolatge i abrics. En un dels domicilis es va forçar el bombí però no van aconseguir entrar a l'interior, van precisar fonts de la policia catalana.

El 7 de maig, i després de les indagacions fetes per la Unitat d'Investigació de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols, els Mossos van detenir el presumpte autor d'aquests vuit robatoris a interior de domicili.

En el marc de la investigació el mateix dia els mossos van detenir una dona com a presumpta autora d'un delicte de receptació. Els agents van saber que la detinguda havia ofert a un ciutadà un televisor de 40 polzades robat en aquests domicilis a canvi de 200 euros, sabent que tenia procedència il·lícita, van precisar les fonts policials.

Els detinguts, a qui els consten antecedents, van passar el dia 8 de maig a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols, el qual en va decretar la llibertat amb càrrecs, van afegir els Mossos d'Esquadra.