Les obres de cinc mesos a l'«empalme» comportaran talls curts i desviaments

Imatge de les obres per fer la rotonda de l´«empalme». marc martí

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat les obres per millorar la seguretat viària a l' empalme, la intersecció de la C-31 amb la GI-632, en terme d'Ullà, mitjançant la construcció d'una rotonda. Aquesta actuació, que forma part del pla de millores a les carreteres del Baix Ter que està desenvolupant la Generalitat, compta amb pressupost de 656.000 euros. La nova rotonda s'ubicarà a la carretera entre aquesta població i la Tallada d'Empordà i ha de millorar la fluïdesa del trànsit i afavorir la seguretat viària. Els treballs tenen un termini d'execució de cinc mesos. La previsió inicial era que les obres comencessin a l'hivern, però s'han retardat. Els treballs, en tot cas, comportaran afectacions al trànsit, que consistiran en talls de curta durada i desviaments provisionals durant el termini d'execució de l'obra, ha informat el Departament de Territori i Sostenibilitat.

El projecte pretén millorar la canalització del trànsit a la intersecció de la carretera C-31 (de Torroella de Montgrí i Ullà a Verges) i la GI-632, que forma l'accés des de la C-31 a Bellcaire d'Empordà i l'Escala, actualment formada per un tercer carril central de girs situat a la C-31 i les illetes de canalització del trànsit sobre la GI-632. El trànsit existent a la carretera C-31 a Ullà és de 10.788 vehicles al dia; i a la GI-632 és de 6.232 vehicles al dia.

En l'encreuament, es construirà una rotonda de 56 metres de diàmetre exterior, amb una calçada de nou metres amb dos carrils. El voral interior serà de 0,5 metres i l'exterior d'1,5 metres. L'illot interior tindrà una zona remuntable d'un metre d'amplada formada per llambordins de formigó, ha informat la Generalitat. Les obres inclouen els moviments de terres, ferms i drenatges, la il·luminació de la rotonda, la senyalització horitzontal, vertical i d'orientació, l'abalisament i barreres de seguretat i la modificació de serveis.

Igualment, la Generalitat ha iniciat la construcció d'una altra rotonda: a la GI-652, a Torrent. Els treballs tenen un pressupost de 314.000 euros i un termini d'execució de cinc mesos. L'encreuament d'accés a Torrent està format per un tercer carril central de girs situat a la GI-652 i per les illetes d'encaminament del trànsit situades al vial municipal d'accés al nucli urbà. La nova rotonda que es construirà tindrà 46 metres de diàmetre exterior, amb una calçada de vuit metres amb dos carrils. El voral interior serà de 0,5 metres i l'exterior d'un metre. L'illot interior tindrà zona remuntable d'un metre d'amplada formada per llambordins de formigó.

Com a la rotonda d'Ullà, els treballs de Torrent comportaran afectacions al trànsit, que consistiran en talls de curta durada i desviaments provisionals durant el termini d'execució de les obres.