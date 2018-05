Platja d'Aro obre expedient al policia local condemnat per estafa

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha obert expedient disciplinari al policia local de la població condemnat per estafa per una falta molt greu al Règim disciplinari de les Policies Locals.

La sentència s'ha conegut aquesta setmana i el jutge ha conclòs que es va inventar una caiguda per cobrar una indemnització. Li imposen una pena de 6 mesos de presó i el mateix temps d'inhabilitació per treballar com a agent.

El policia pot recórrer la sentència però el consistori ja ha mogut fitxa i li ha obert l'expedient. Els fets es consideren una falta molt greu i l'agent pot acabar amb una inhabilitació d'un a sis anys de feina o pot comportar-li la pèrdua de la plaça de funcionari. Unes sancions que se li podrien imposar un cop la sentència sigui ferma.

Cal recordar que el cas va sortir a la llum després que la Policia Local de Platja d'Aro va detectar els fets i els va començar a investigar. A partir d'aquí la policia va denunciar els fets a fiscalia.

La sentència conclou que el 27 de desembre del 2013 l'acusat, J.A.E., va presentar una reclamació patrimonial a l'ajuntament per unes lesions que, assegurava, segons l'ACN s'havia fet com a conseqüència d'una caiguda provocada pel mal estat de les rajoles de la vorera.

L'agent situava els fets davant la comissaria i, segons recull la sentència, tant les càmeres de videovigilància com els testimonis van acabar desmentint la seva versió. No va arribar a cobrar res de l'Ajuntament però sí que va aconseguir 2.599 de la mútua.