Tres detinguts en dos dies per robatoris a de Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro

Els Mossos d'Esquadra van detenir els passats dies 13 i 14 de maig tres homes per robar en una botiga de Sant Feliu de Guíxols i un habitatge Castell-Platja d´Aro (Baix Empordà). Els lladres, de 26, 38 i 48 anys, són veïns de Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja d´Aro i de nacionalitat espanyola i marroquina. El primer dels fets va succeir la matinada del 13 de maig quan els mossos van rebre l´avís que s´estava produint un robatori dins una botiga de la Rambla Antoni Vidal de Sant Feliu de Guíxols.

Quan els agents van arribar al lloc van veure que la porta d´accés al local estava forçada i que havien trencat el vidre i a l´interior s´observava tot regirat i faltava el calaix de canvi del terminal de punt de venda. Els policies van fer una recerca per la zona i al carrer Sant Llorenç van localitzar un home que donava forts cops a un calaix de canvi per intentar obrir-lo.

L'home va quedar detingut per la seva presumpta relació amb el robatori.La matinada del 14 de maig els mossos van anar a comprovar l´avís per un possible robatori en un pis de l´avinguda Madrid a Castell-Platja d´Aro. En arribar al lloc, els agents van trobar la porta de l´habitatge oberta i trencada. Van entrar i van localitzar dos homes, un al menjador i l´altre al dormitori, que regiraven calaixos. Els agents els van detenir per una temptativa de robatori.Els detinguts, algun d´ells amb antecedents, van passar el dia 15 de maig a disposició del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.