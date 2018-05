Enxampen un lladre a Sant Feliu intentant obrir el calaix del canvi al mig del carrer

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols van detenir aquests passats diumenge i dilluns tres homes, de 26, 38 i 48 anys, de nacionalitat espanyola i marroquina, veïns de Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja d'Aro com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb força, va informar ahir la policia catalana.

El primer dels fets va succeir la matinada del 13 de maig quan els Mossos van rebre l'avís que s'estaria produint un robatori dins una botiga de la Rambla Antoni Vidal de Sant Feliu de Guíxols. Quan els agents van arribar al lloc van veure que la porta d'accés al local estava forçada i que havien trencat el vidre. A l'interior van comprovar que tot estava regirat i faltava el calaix de canvi del terminal de punt de venda.

Els policies, sempre segons les fonts dels Mossos d'Esquadra, van fer una recerca per la zona i, al carrer Sant Llorenç, van localitzar un home que donava forts cops a un calaix de canvi per intentar obrir-lo. Davant la sospita que se l'hagués endut de l'establiment forçat, els agents van detenir-lo per la seva presumpta relació amb el robatori.

L'endemà, també de matinada, els mossos van anar a comprovar l'avís per un possible robatori en un domicili de l'avinguda Madrid de Sant Feliu. Quan els agents van arribar al lloc van trobar la porta de l'habitatge oberta i trencada. Hi van entrar i van localitzar dos homes, un al menjador i l'altre al dormitori, que regiraven calaixos. Van quedar detinguts per la temptativa de robatori, va informar els Mossos d'Esquadra.

Els detinguts, algun d'ells amb antecedents, van passar aquest dimarts a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.