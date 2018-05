Palamós preveu iniciar en breu l'adequació del nou aparcament de Castell

L'Ajuntament de Palamós ha informat que aquesta setmana han finalitzat els treballs de les dues primeres fases del projecte de restauració, integració paisatgística i ordenació del paratge de Castell que, des de mitjans del passat mes de febrer, s'està executant en aquest singular espai natural de Palamós.

L'objectiu de l'Ajuntament amb aquesta intervenció és potenciar els valors naturals de l'indret, fent que l'experiència de visitar aquest àmbit sigui més intensa i potent, i minimitzant els impactes que provoca l'elevada freqüentació de visitants.

Es tracta, per un costat, dels treballs de restauració ambiental i millora paisatgística de la zona d'acollida i d'accés a la platja, ubicada entre l'espai d'aparcament i la platja de Castell. Les tasques realitzades han permès ordenar aquest espai creant uns canals d'infiltració d'aigua i mitjaneres centrals on s'ha plantat vegetació autòctona, arbrat i plantes arbustives, que ajudaran a integrar la zona al seu entorn. Els perímetres d'aquest espai s'han acotat amb la construcció de motes de terra plantades amb vegetació autòctona, ha informat l'Ajuntament.

També s'han col.locat passeres de fusta per facilitar i ordenar el pas dels visitants a través dels canals plantats. Mitjançant aquests vials acotats es regula el flux d'accés dels usuaris cap a l'alzinar i la platja, fet que permet recuperar la vegetació d'aquesta zona, molt alterada per la intensa freqüentació d'aquests darrers anys.

A l'altura de l'espai d'acollida s'ha fet també la restauració de la riera, que es trobava molt afectada per una elevada presència de canya americana, extraient d'aquesta espècie invasora fins a arribar al tram final de la desembocadura, permeten la recuperació de la vegetació característica d'aquesta zona humida, i millorant les perspectives visuals sobre la riera i la mateixa platja.



Portada d'aigua a Castell

Per un altre costat, també han finalitzat les obres de portada d'aigua a aquest àmbit amb el soterrament d'una canonada de 1.650 metres de llargada que, des de La Fosca, subministra aigua a Castell. El projecte s'ha basat en la instal·lació d'un tub que s'ha canalitzat aprofitant el mateix traçat de camins que van des de la zona de les Serres fins al darrer tram de la riera de Castell.

El subministrament d'aigua té l'objectiu de garantir la seguretat d'aquesta zona natural del risc d'incendis forestals. Fins ara, Castell no comptava amb aquest subministrament i, per tant, se substituïa amb la ubicació durant la temporada d'estiu d'un dipòsit d'aigua que gestionava l'Associació de Defensa Forestal Gavarres Marítima, amb l'objectiu de poder actuar en un primer moment davant un possible incendi, però insuficient per un abast més gran.

A aquest projecte global només li resta ara la tercera i darrera fase, que es preveu iniciar en breu i que es basa en la creació d'un aparcament que donarà sortida a l'estacionalitat en l'ús de l'espai, ha informat l'Ajuntament.



Un projecte de 743.000 euros

La nova àrea d'aparcament (d'1,7 hectàrees i per a uns 660 cotxes) es preveu que se situï en l'espai de la plana més proper a la carretera d'accés a Castell, i lluny de les visuals d'accés a la platja, fet que en permetrà una molt millor integració en el paisatge.

El cost del projecte de restauració, integració paisatgística i ordenació del paratge de Castell és de 743.000 euros, que es financen en un 50% amb les subvencions del Pla de foment territorial del turisme de la Generalitat; i l'altra meitat, mitjançant els beneficis que aporta l'explotació de l'aparcament que anualment s'habilita en aquest espai natural i per on passen uns 50.000 cotxes cada estiu.