Palamós tanca aquest dissabte l'accés amb vehicle motoritzat als espais naturals de Castell-Cap Roig i de S'Alguer-pineda d'en Gori

L'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós està ultimant les tasques que permetran que aquest dissabte 19 de maig, coincidint amb la mitjanit, es tanqui l'accés de vehicles motoritzats al camí de cala Estreta que passa pel centre de l'Espai d'Interès Natural (EIN) Castell-Cap Roig, així com l'accés a l'espai litoral de cala S'Alguer i pineda d'en Gori.

L'Ajuntament de Palamós aplica aquesta mesura davant l'elevat nombre de vehicles que s'han començat a detectar en aquests espais naturals litorals, principalment els dies festius i coincidint amb una clara bonança del temps que motiva els desplaçaments massius a platges i cales.



Tancament d'accessos

El tancament d'accessos amb vehicle es farà efectiu el proper dissabte i s'aplicarà coincidint amb tots els caps de setmana del mes de maig. A partir del dissabte 2 de juny, el tancament de l'accés de vehicles motoritzats al camí de cala Estreta i la pineda d'en Gori ja s'aplicarà cada dia i mentre perduri el risc d'incendis forestals.

La restricció afectarà a tots els propietaris de vehicles motoritzats (cotxe o moto) que no resideixin o tinguin alguna propietat en aquests sectors. Per als propietaris de les barraques de S'Alguer o residents en aquest àmbit litoral del municipi, l'Ajuntament de Palamós autoritzarà, prèvia acreditació, l'accés a l'aparcament de la pineda d'en Gori d'un únic vehicle per propietat.

Amb aquest tancament es vol garantir la seguretat de les persones així com d'aquests destacats espais naturals litorals, en el cas que aquestes zones es veiessin afectades per un incendi o una possible emergència.

La prohibició d'accés a S'Alguer afectarà l'únic camí accessible per a vehicles que des de la Fosca permet arribar fins a l'aparcament situat al costat de la pineda d'en Gori, mentre que els accessos per a vianants, per qualsevol dels camins de ronda i corriols existents, seguiran oberts amb tota normalitat.

En el cas del camí de cala Estreta aquesta mesura afecta a tots els accessos a l'EIN Castell-Cap Roig i es fa en coordinació amb els ajuntaments de Mont-ras i Palafrugell, i d'acord amb la Generalitat de Catalunya.



Espai d'aparcament a la plana de Castell

Els vehicles que es desplacin a Castell podran estacionar a l'aparcament gratuït que s'ha habilitat, com cada any, a l'espai de la plana. Cal recordar però que fins al mes de juny, i per compatibilitzar l'espai d'aparcament amb l'activitat agrícola que tenen també aquests terrenys, l'aparcament tindrà una capacitat d'uns 300 cotxes. Q

uan se superi aquesta quantitat no es permetrà l'accés amb vehicle motoritzat a Castell a partir de l'encreuament amb el càmping Benelux, una mesura que quedarà advertida mitjançant senyalització des de l'accés a Castell de la carretera C-31.

El cobrament en l'aparcament de Castell entrarà en funcionament els dies 2, 3, 9, 10, 16 i 17 de juny i, a partir del dia 22 de juny, ho serà de manera ininterrompuda durant tot l'estiu i fins setembre. Precisament a partir d'aquesta darrera data i amb la previsió de la màxima afluència de visitants que aquest espai té durant la temporada d'estiu, l'aparcament de Castell s'ampliarà fins a arribar, aproximadament, a les 650 places d'estacionament.



Estiu de 2019 amb nou aparcament

Aquest serà el darrer estiu on els vehicles podran estacionar en aquest àmbit de la plana de Castell, ja que en l'actualitat s'està executant el projecte de restauració, integració paisatgística i ordenació del paratge de Castell que entre altres millores inclou la creació d'un nou aparcament amb l'objectiu de poder donar sortida a l'estacionalitat en l'ús de l'espai, i d'integrar aquest equipament en un indret d'alt interès natural com és Castell.

La nova àrea d'aparcament (de 1,7 hectàrees i capacitat per a uns 660 cotxes) es preveu que se situï en l'espai de la plana més proper a la carretera (asfaltada) d'accés a Castell, i lluny de les visuals dels camins que condueixen a la platja, fet que en permetrà una molt millor integració en el paisatge. Serà modular, de manera que es podran anar obrint zones d'estacionament a mesura que s'incrementi l'afluència d'usuaris a Castell.