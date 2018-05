El PSC critica la política fiscal de l'equip de govern de Palafrugell

L'equip de govern de Palafrugell (ERC i CiU) compleix el primer any aquest dissabte, després de la moció de censura que va fer fora de l'Alcaldia el socialista Juli Fernández. El balanç que el PSC fa d'aquest primer any d'executiu d'ERC i CiU és negatiu atès que «l'única proposta ha estat la pujada del 2,5% de l'IBI», cosa que «desprèn la falta de profunditat del govern municipal, la falta d'expressivitat política i l'absència d'idees substancials de l'Alcaldia».

En aquest sentit, el portaveu del PSC i exalcalde, Juli Fernández, ha destacat que l'augment de l'IBI és la pujada més gran dels últims deu anys d'aquest impost. Fernández ho veu com «un atac a les economies de les famílies: sempre que han estat governant CiU i ERC els impostos a Palafrugell han pujat molt per sobre de l'IPC», cosa que «demostra una manca de criteri i capacitat per gestionar unes finances complexes».

Fernández també cita el resultat de la liquidació del pressupost de 2017. Segons el socialista, s'ha reduït el superàvit per fer inversions, que el 2016 fou de 3,3 milions d'euros i, el del 2017, ha baixat a 1,5 milions. Fernández ha criticat que «la gestió econòmica ha estat pèssima i els perjudicats han estat els ciutadans de Palafrugell».