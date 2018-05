Begur ja té en funcionament el sistema de videovigilància

El servei de videovigilància del municipi de Begur, que ja és operatiu i està controlat per la Policia Local, es centra especialment en les dues entrades principals al municipi provinents de Palafrugell. S'han col·locat càmeres en llocs estratègics al llarg dels dos vials. A més, també s'ha decidit complementar-ho ja amb càmeres a l'entrada de la urbanització Ses Costes i a la deixalleria municipal.

En una nova fase, les accions estaran destinades a controlar les entrades secundàries, especialment per la platja del Racó i el Camí Vell de Tamariu, a més d'altres urbanitzacions. "Les càmeres són una eina més, amb una gran capacitat de dissuadir, i que complementen el gran servei que ja presta la policia", ha manifestar el regidor de Governació, Martí Aldrich.

A la carretera de Palafrugell a Begur, passant per Regencós, hi ha càmeres als dos giratoris del polígon industrial Riera d'Esclanyà. En total, cinc càmeres que controlen fins i tot el Camí Vell d'Esclanyà.

Les altres càmeres ja es troben en entrar al nucli de Begur. Primer, al principi del nucli urbà, a l'alçada del camp de futbol, amb dues càmeres. I després una càmera de 180 graus al giratori Josep Pla, a tocar el cementiri. Un altre punt amb tres càmeres es troba a l'avinguda Onze de Setembre, a l'altura de la plaça Lluís Esteva i Cruañas.

I si es passa per la carretera d'Esclanyà, el primer control amb una càmera es troba al trencant d'aquest poble. Un segon punt amb càmera es troba al trencant d'accés a la urbanització Casa de Campo. El tercer punt de videovigilància, amb dues càmeres, es troba al nou giratori, davant el supermercat Jodofi i on hi ha l'accés a Aiguablava i Fornells. El darrer punt amb càmeres es troba prop de l'entrada, davant el restaurant Comangau.

El servei de control l'està executant l'empresa Aplicacions Eléctricas ENESA de Barcelona, que es va adjudicar el servei, que inclou el contracte de subministrament, instal·lació, legalització i posada en marxa, per 115.978,5 euros. Paral·lelament, el govern ja ha decidit complementar el servei amb una càmera a l'entrada de la urbanització Ses Costes, amb un cost d'11,790 euros, i també amb diverses càmeres a la deixalleria municipal per 2.966 euros.

El govern begurenc ha decidit tirar endavant el servei de videovigilància davant l'èxit que està tenint en altres municipis, com pot ser el cas de Castell-Platja d'Aro, que ho aplica des de fa ja tres anys, aconseguint una reducció important del nombre de robatoris en domicilis i en vehicles. "Els experts diuen que redueix moltíssim els robatoris i altres activitats delictives", ha dit l'alcalde, Joan Loureiro, que també pot ajudar a impedir, per exemple, els abocaments de runes il·legals.

Però també per millorar la feina a la Policia Local. "El nostre compromís és facilitar la feina als policies", ha afegit Loureiro, que recorda l'orografia complexa del municipi i el gran nombre d'urbanitzacions.