Palamós tanca demà l'accés dels vehicles a Castell i a la pineda d'en Gori

L'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós ultima les tasques que permetran que demà, coincidint amb la mitjanit, es tanqui l'accés de vehicles motoritzats al camí de cala Estreta, que passa pel centre de l'Espai d'Interès Natural (EIN) Castell-Cap Roig, així com l'accés a l'espai litoral de cala s'Alguer i la pineda d'en Gori.

L'Ajuntament de Palamós aplica aquesta mesura davant l'elevat nombre de vehicles que s'han detectat en aquests espais naturals litorals, principalment els dies festius i coincidint amb una clara bonança del temps que motiva els desplaçaments massius a platges i cales. El tancament d'accessos amb vehicle es farà efectiu aquest dissabte i s'aplicarà coincidint amb tots els caps de setmana del mes de maig. A partir del dissabte 2 de juny, el tancament de l'accés de vehicles motoritzats al camí de cala Estreta i la pineda d'en Gori ja s'aplicarà cada dia i mentre perduri el risc d'incendis forestals.

La restricció afectarà tots els propietaris de vehicles motoritzats (cotxe o moto) que no resideixin o tinguin alguna propietat en aquests sectors. Per als propietaris de les barraques de s'Alguer o residents en aquest àmbit litoral del municipi, l'Ajuntament de Palamós autoritzarà, prèvia acreditació, l'accés a l'aparcament de la pineda d'en Gori d'un únic vehicle per propietat.