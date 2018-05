Platja d'Aro aprova 40.000 € per a projectes de solidaritat

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha aprovat i publicat oficialment la convocatòria per a l'any 2018 de subvencions per a projectes de solidaritat i cooperació internacional al desenvolupament, amb una partida de 40.000 euros. Poden optar-hi les organitzacions no lucratives amb seu o delegació permanent a Espanya i que tinguin com a finalitat les activitats solidàries o de cooperació internacional a països en vies de desenvolupament amb accions per a la millora de les condicions de vida (serveis sociosanitaris, educatius, creació d'infraestructures, treball i economia productiva). El termini de presentació de les sol·licituds és fins al 31 de maig.

La subvenció s'ha d'aplicar d'acord amb la finalitat prevista, i és incompatible amb l'obtenció d'altres ajuts públics i privats que, sumats als de l'Ajuntament, superin el 100% del pressupost.

Algunes de les entitats que han obtingut subvenció els darrers anys han estat: Creu Roja, l'Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres, COMG Ajuda-Fundació Pascual i Prats, Soarpal, Sol Solidari, Fundació Vicente Ferrer, Associació desenvolupament Casa Mali, Fundación El Alto, Gerd, Fundació Abside, Vols Voluntariat Solidari, Addim, Fundació Talibés, DAgua, Acciones de Familias Nuevas, Associació Global Humanitària Fundación Igino Giordani, entre d'altres.