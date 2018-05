Castell d'Aro inaugura demà la rehabilitació de l'espai de l'Antic Casino

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro inaugura demà al migdia el nou espai municipal de l'Antic Casino de Castell d'Aro. La inauguració coincideix amb la festivitat de Sant Isidre Llaurador. Les obres de rehabilitació integral de l'edifici, executades pel consistori, estan enllestides en la seva major part. L'immoble va ser adquirit pel consistori l'any 2014 per valor de 270.000 euros i està situat al carrer del Castell números 15-17, a tocar del Castell de Benedormiens i annex al Museu de la Nina –antiga seu de la Casa de la Vila.

L'edifici estava dividit en dos cossos principals, amb diverses plantes amb un doble accés, i que ara estan comunicats interiorment amb una escala i un ascensor comú. Alhora també s'ha connectat amb l'edifici del Museu de la Nina, on es faran obres d'ampliació i remodelació per reobrir-lo l'estiu de 2019. Un dels elements més característics de l'edifici és l'antiga sala de ball de doble alçada amb una galeria interior, un espai emblemàtic que s'ha recuperat tot mantenint l'essència i l'estètica original, però amb les mesures de seguretat actuals. Gràcies a la seva recuperació esdevé un nou espai diàfan per fer-hi activitats culturals, socials o comunitàries.

En una altra part de l'edifici s'hi han traslladat les oficines tècniques de la regidoria de Cultura, Ensenyament i Patrimoni. Un dels accessos de l'edifici esdevindrà punt d'informació turística en èpoques i moments assenyalats de l'any; i l'altre, de dimensions més àmplies, és l'entrada principal a l'equipament i comunica amb els nous lavabos i, alhora, amb el Museu de la Nina, que compartirà aquests serveis i podrà mantenir una entrada independent o bé utilitzar el punt d'accés de l'Antic Casino. El consistori ha invertit prop de 465.000 euros en les obres de rehabilitació.

Més enllà de la inauguració de l'Antic Casino, la vila de Castell d'Aro celebra durant tot el cap de setmana una nova edició de la Festa de sant Isidre Llaurador, que entre les activitats comptarà amb la mostra de les composicions del 64è Concurs de flors, fruits del camp i plantes ornamentals.