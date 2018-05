L'alcalde de Palamós és escollit per liderar de nou la llista d'ERC el 2019

L'assemblea local d'Esquerra Republicana Palamós i Sant Joan va aprovar ahir al vespre la candidatura de Lluís Puig per a tornar a ser el candidat dels republicans a les eleccions municipals del 2019. Amb l'objectiu de seguir fent República des dels ajuntaments, Puig liderarà un cop més la llista d'Esquerra a Palamós després que el 2015 guanyés les eleccions i fos nomenat alcalde. Durant aquest mandat, ERC ha tingut una coalició de govern estable amb CiU.

Durant l'assemblea, Puig va exposar la feina feta pel govern durant el present mandat i els propers reptes que passen per «seguir avançant en la millora dels barris guanyant en accessibilitat i facilitats per als vianants, desplegar estratègies per millorar la mobilitat a peu i en bicicleta i aprofundir en la participació ciutadana i en la mirada col·lectiva del municipi».

Centrant-se en el futur, Puig va destacar «la importància de desencallar projectes estratègics com el Pla Especial del Port amb el màxim consens possible així com la necessitat de seguir impulsant projectes globals que preveuen millores ambientals, d'accessibilitat o de promoció com el projecte de connexió del nucli de Palamós fins a Castell pel camí de ronda que s'ha de desenvolupar amb plenitud durant la legislatura vinent».

Nascut a Palamós (11 de setembre del 1975), Lluís Puig és mestre d'Educació física a l'escola Vedruna de Palamós.