El polígon palamosí de la Pietat «té efectes significatius sobre el medi ambient»

La delimitació del sector industrial en el paratge de la Pietat, a Palamós, s'haurà de sotmetre a una avaluació ambiental estratègica ordinària «atès que té efectes significatius sobre el medi ambient». Així ho recull la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, signada pel delegat del serveis a Girona, Pere Saló. La resolució recull la resposta de la Secció de Biodiversitat i Medi Natural del Departament, la qual posa de manifest que seria positiu buscar altres emplaçaments per a aquest polígon i, en tot cas, dimensionar-lo al sòl industrial que es necessita d'acord amb la demanda real «i tenir en compte la disponibilitat de sòl industrial actualment tant a Palamós com a les poblacions veïnes». Precisament, la disponibilitat de sòl industrial en municipis veïns ha estat un dels arguments que ha utilitzat la CUP per oposar-se al desenvolupament d'aquest polígon, el qual veu com una agressió urbanística innecessària. Per contra, l'equip de govern palamosí defensa que aquest polígon és necessari perquè el reclamen els empresaris locals i garantirà que hi hagi feina i activitat econòmica a la vila.

La resolució de l'informe ambiental estratègic és sobre la modificació número 12 del POUM palamosí en el paratge de la Pietat, la qual fa una reducció notable d'aquest sector industrial, que passa dels 456.477 metres quadrats que preveia el planejament urbanístic del 2008, a 246.178 metres quadrats, que es concentraran a l'entorn de l'actual fàbrica Hutchinson –que hi queda inclosa. La modificació del POUM arrenca arran de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 2014 que va anul·lar el planejament anterior d'aquest sector industrial. En aquest punt, la resolució ambiental recorda que la modificació número 12 del POUM delimita un nou sector de sòl urbanitzable per a ús industrial ja que, arran de la sentència, els terrenys van quedar com a no urbanitzables i qualificats de sòl agrícola d'especial interès, d'espai de protecció paisatgística i d'espai d'equilibri territorial.

La Secció de Biodiversitat i Medi Natural apunta, precisament, que la sentència del TSJC retorna aquest espai a la classificació de sòl no urbanitzable i demana, «per tant, repensar la idoneïtat d'aquest espai per consolidar sòl industrial».

La resolució afegeix que, malgrat les mesures correctores que planteja el document ambiental de la modificació del POUM, «el mateix document ambiental identifica i valora impactes com a moderats i severs –moderat al connector ecològic de les Gavarres amb Castell-Cap Roig i severs al paisatge i entorns de les Gavarres–, la qual cosa fa reflexionar sobre la necessitat de cercar altres sectors possibles amb major aptitud pel sòl industrial o, en qualsevol cas, dur a terme una anàlisi més exhaustiva dels efectes potencials sobre el medi». També apunta la que cal adaptar el polígon a les necessitats reals de sòl industrial «i tenint en compte la disponibilitat» que hi ha a Palamós i a municipis veïns. En aquest sentit, la resolució detalla que l'Associació Palamosina d'Empresaris Industrials demanda 40.000 metres quadrats de sostre edificable. Si bé la dada pot ser no precisa, «el sector delimitat supera amb escreix aquestes necessitats». També se cita un estudi recent, segons al qual entre Calonge, Palafrugell, Mont-ras, Vall-llobrega i Begur hi ha sòl industrial disponible per a unes 150 parcel·les i un sostre edificable de 203.000 metres quadrats.